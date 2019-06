Úzvölgye: Szerdán ülnek tárgyalóasztalhoz a magyar és a román szakértők

2019. június 25. 13:02

Szerdán tartják Bukarestben a román fél által kezdeményezett kétoldalú megbeszélést az illetékes magyar hatóságok képviselőivel a katonai temetők kérdéséről, különös tekintettel az úzvölgyi hősi temető helyzetére - tudta meg a kolozsvári Maszol.ro hírportál a román védelmi minisztériumtól.

A tanácskozásról annak befejezése után sajtóközleményben tájékoztatják közleményt - ígérte a bukaresti védelmi tárca sajtóosztálya.



A román fél két hete kezdeményezett megbeszélést a Honvédelmi Minisztérium (HM) illetékeseivel. A bukaresti javaslat szerint a munkamegbeszélésen a hadisírok és háborús emlékművek helyzetét elemeznék a két ország erre vonatkozó kétoldalú megállapodása értelmében, amelyet Bukarestben írtak alá a felek 2008. március 6-án.



A bukaresti közlemény szerint a tárgyaláson az úzvölgyi katonai sírkert ügyét is napirendre tűznék, hogy megfelelő megoldást találjanak a kialakult helyzetre abból a 2008-as megállapodás aláírásakor mindkét fél által elfogadott elvből kiindulva, miszerint a két világháború katonai akcióiban életüket vesztett katonáknak és civileknek méltó nyughelyhez van joguk, összhangban a nemzetközi humanitárius joggal, illetve a román-magyar jószomszédi viszonyt szentesítő, 1996-ban Temesváron megkötött román-magyar alapszerződéssel.



A HM június 13-i közleményében jelezte: a tárca képviselői ott lesznek a román védelmi tárcával az úzvölgyi katonatemető ügyében tartandó megbeszélésen, amelyet a román minisztérium részéről a Hősök Emlékének Országos Hivatala (ONCE), magyar részről a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum szakemberei folytatnak le.



A HM megjegyezte, hogy a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnoka a konfliktus kezdete óta három alkalommal írásban, egyszer pedig az akkreditált román katonai attasé útján kereste meg román partnerszervezetét, hogy - a magyar-román hadisíregyezmény értelmében - kétoldalú szakmai találkozón tisztázhassák az úzvölgyi katonatemető ügyét.



A székelyföldiek áprilisban szembesültek azzal, hogy moldvai, Bákó megyei Dormánfalva önkormányzata önkényesen román parcellát alakított ki a székelyföldi Csíkszentmártonhoz tartozó, mára már elnéptelenedett hegyvidéki Úzvölgye első világháborús magyar katonai temetőjében. Június 6-án több ezer román megemlékező erőszakkal nyomult be a temetőbe, hogy részt vegyen a román emlékmű ortodox szertartással végzett felszentelésén, miután székelyek élőlánccal próbálták megakadályozni a temetőfoglalást.



A román védelmi minisztériumnak alárendelt ONCE összegzése szerint 11 román katona nyugszik az úzvölgyi katonatemetőben, és mind Csíkszentmárton, mind pedig Dormánfalva önkormányzata az ONCE jóváhagyása nélkül alakította át a temetőt.



MTI