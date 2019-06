Megnyitják a nagyközönség előtt az erdélyi Degenfeld-kastélyt

2019. június 25. 13:14

Először nyitják meg a nagyközönség előtt az erdélyi Kutyfalván levő Degenfeld-kastélyt, ahol szombaton egész napos családi rendezvényt tartanak - írta kedden a Krónika című erdélyi napilap.

Az udvarház méretű, jó adottságokkal rendelkező, klasszicista stílusú Maros megyei ingatlant eddig csak azok láthatták belülről, akik a szocialista időszakban az épületben dolgoztak.



Június 29-én falu- és kastélytúrával, kiállításokkal, tudományos előadásokkal, kerekasztal-beszélgetésekkel népszerűsítik a Németországban élő örökösök és a Castellum Alapítvány a Marosvásárhelytől 38, Kolozsvártól 73 kilométerre fekvő települést és műemlékét.



A kastélynap divatbemutatóval, társasjátékteremmel és különböző vetélkedőkkel a fiatal nemzedéket is megszólítja, de lesz kézműves foglalkozás, interaktív játék, íjászat és rajzfilmvetítés is.



Szekeres-Ugron Villő főszervező elmondta: a cél az, hogy az erdélyi magyar nemesek leszármazottai és a kastély tulajdonosai közérthető és szórakoztató formában közvetítsenek értékeket, miközben felhívják a figyelmet az egykori arisztokrata társadalmi rétegre. A rendezvénnyel a falu és a környék románságát is meg akarják szólítani.



A Degenfeld-család Németországból házasodott Erdélybe, amikor az 1800-as évek elején Miksa Kristóf feleségül vette Teleki Annát. Akkor épült meg a kutyfalvi kastély is, amelyet egy évszázaddal később Degenfeld Lajos bővített. A jelenlegi tulajdonos, a Marosvásárhelyről elszármazott Degenfeld István kulturális-információs központot létesítene a kastélyban.



MTI