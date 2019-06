Erdogan: a kormánypárt "nem hagyhatja figyelmen kívül a nép üzenetét"

2019. június 25. 16:56

A török kormánypárt "nem hagyhatja figyelmen kívül a nép üzenetét" a vasárnapi isztambuli főpolgármester-választáson elért ellenzéki győzelem után - húzta alá Recep Tayyip Erdogan török elnök kedden, a hatalmon lévő Igazság és Fejlődés Pártja (AKP) parlamenti frakcióülésén.

A szavazás óta tartott első nyilvános beszédében Erdogan hangsúlyozta, hogy az AKP "nem dughatja homokba a fejét".



Egyúttal felhívta a figyelmet: a kormánypárt - politikai gondolkodásával összhangban - nem sértődik meg, nem vádolja a népet. "Pont ellenkezőleg, megvizsgáljuk, hogy miért nem tudtuk megértetni magunkat az emberekkel" - fogalmazott a török elnök.



Jelezte: kimutatjuk, hol milyen hiányosságok, hibák voltak és igyekszünk orvolsni. A tanulmányok alapján határozottan megtesszük a szükséges lépéseket, ám nem külső iránymutatás, hanem saját önmeghatározásunk szerint - szólt párttársaihoz Erdogan, aki államfőként az iszlamista-konzervatív kormánypárt elnöke is egyben.



Hangsúlyozta: az AKP Isztambulban a rendelkezésére álló kerületi polgármesterek és a városi tanácsban ülő tagjai révén arra fog törekedni, hogy a legjobb szolgáltatást nyújtsa a metropolisz lakóinak. Erdogan ugyanakkor kiemelte: személy szerint ő maga, a minisztériumok, valamint az egyéb állami intézmények is tovább dolgoznak az Isztambullal kapcsolatos tervek, befektetések, célok megvalósításán. "Amíg Allah életet és erőt ad, azon dolgozunk, hogy méltóvá váljunk a nép szeretetére és bizalmára" - fogalmazott a török államfő.



Erdogan felszólalásában ismét gratulált a fő ellenzéki tömörülés, a kemalista Köztársasági Néppárt (CHP) színeiben induló Ekrem Imamoglunak, aki a nem hivatalos végeredmény értelmében 54,21 százalékkal, a korábbinál jóval nagyobb arányban győzött a vasárnap megismételt isztambuli főpolgármester-választáson. A török elnök nyomatékosította, hogy tiszteletben tartja az isztambuliak döntését, és reményét fejezte ki, hogy az a város és az ország javára válik.



Az AKP jelöltje, Binali Yildirim volt kormányfő ezúttal a szavazatok 44,99 százalékát kapta.



A szavazást azért ismételték meg, mert a március 31-i helyhatósági választáson született szoros ellenzéki győzelmet a kormánypárt a számlálóbizottságokban és a számlálólapokon tapasztalható szabálytalanságokra hivatkozva megtámadta, az illetékes hatóság pedig helyt adva a fellebbezésnek a főpolgármester-választás eredményét érvénytelenítette, Imamoglu főpolgármesteri megbízólevelét pedig visszavették. A lépés nemzetközi bírálatot is kiváltott. Imamoglu akkor mindössze 0,16 százalékkal, azaz 13 ezer 700 szavazattal előzte meg Yildirimet, most ez a szám több mint 806 ezer 400.



Isztambul új főpolgármestere kedden közölte: a megbízólevelét valószínűleg szerdán veheti át ismét.

MTI