Lemondott az amerikai határvédelemért felelős szerv vezetője

2019. június 25. 20:23

Benyújtotta lemondását John Sanders, az amerikai határvédelemért felelős Vám-és Határvédelmi Ügynökség (CBP) nevű kormányszerv ügyvezető elnöke.

John Sanders kedden jelentette be munkatársainak, hogy előző nap nyújtotta be lemondását, amely július 5-én lép érvénybe. Döntését nem indokolta, munkatársainak csupán azt írta: "rátok bízom annak megítélését, hogy sikeres munkát végeztem-e". Sanders - aki régóta dolgozott az ügynökségnél - április óta irányította ügyvezetőként a szervezetet, Donald Trump elnök ugyanis akkor az addigi vezetőt, Kevin McAleenant - szintén ügyvezetőként - a belbiztonsági minisztérium élére jelölte.



Elemzők szerint a lemondás oka a szervezetet érintő éles bírálatokban és a kormányzaton belül az illegális bevándorlást érintő intézkedések gyakori változásában keresendő.



Az elmúlt napokban különösen felerősödtek a bírálatok - még a Donald Trumpot támogató Fox televízióban is - azt illetően, ahogyan az Egyesült Államokba érkező illegális migránsokkal, elsősorban is a gyermekekkel bánnak az ország déli határain felállított gyűjtőközpontokban.



Az NBC televízió kedden számolt be arról, hogy a kormányzat hétfőn több mint 300 gyermeket vitt el a texasi Clint városkában felállított gyűjtőhelyről, ahol egészségtelen és veszélyes körülmények között őrizték őket.

MTI