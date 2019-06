Wimbledon - Stollár győzelmével maradt magyar női teniszező

2019. június 25. 21:22

Stollár Fanny nyert kedden a wimbledoni teniszbajnokság selejtezőjének első fordulójában.

A világranglistán 229. Stollár a kvalifikációban 11. helyen kiemelt japán Hibino Naóval (117.) találkozott, pályafutása során először.



A 20 éves magyar játékos rosszul kezdett, azonnal elveszítette adogatójátékát, 24 éves riválisa pedig a korán megszerzett brékelőnyt egészen 5:4-ig megőrizte: ekkor Stollár több nyerő ütést bemutatott, egyúttal négy játszmalabdát hárítva egyenlített. A magyar játékos ezt követően remekül szervált, több ászt is ütött, majd rövidítésben megnyerte az 50 percig tartó nyitófelvonást.



A második szettben Hibino villámrajtot vett, két brékkel 4:0-ra elhúzott, és bár Stollárnak is voltak fogadóesélyei - összesen hét -, ezek közül csak egyet tudott kihasználni, így a japán teniszező egyenlített.



A döntő felvonás első hét játéka tíz bréklehetőséget hozott: Hibino és Stollár is ötből egyet tudott kihasználni, így a végjátékot egyenlő állásról kezdték a játékosok. Az ezt követő szervagémek nem hoztak sok izgalmat, ám 6:6-nál az addig jóval kevesebbet hibázó japán teniszező egy kettős hiba mellett háromszor rontott, így kis túlzással odaajándékozta adogatójátékát Stollárnak.



A magyar játékos a mérkőzés megnyeréséért szerválhatott, ám ez nem sikerült neki, így folytatódott tovább a küzdelem. Három játékkal később Hibino ismét négyszer hibázott az adogatásánál, Stollár pedig ezt a lehetőséget már kihasználta, így 2 óra 43 perces csata végén bejutott a második fordulóba, ahol a lengyel Katarzyna Kawával (217.) találkozik.



A nőknél a sorozatban húsz Grand Slam-tornán főtáblás Babos Tímea, illetve Bondár Anna már búcsúzott, így amennyiben Stollár sem veszi sikerrel a selejtezőt, a 2014-es Roland Garros óta először rendeznek egyéniben magyar női teniszező nélkül GS-versenyt.



A férfiaknál hétfőn Balázs Attila a második körbe jutott, ahol szerdán az ukrán Ilija Marcsenkóval csap össze. A főtáblához - melyen Fucsovics Márton ott van - mindkét nem selejtezőjében három mérkőzést kell nyerni.

Eredmény, női selejtező, 1. forduló:

Stollár Fanny-Hibino Nao (japán, 11.) 7:6 (7-2), 2:6, 10:8

korábban:

Sabine Lisicki (német)-Babos Tímea (27.) 6:3, 3:6, 6:3

Ekaterine Gorgodze (georgiai)-Bondár Anna 7:6 (7-5), 7:6 (7-4)

MTI