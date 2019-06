Tóth Bertalan ugyanazt a beszédet mondta a költségvetés vitájában, mint két éve

2019. június 26. 22:51

„Időutazás Tóth Bertalannal” – ezzel a címmel közölt videót a Fidesz frakcióvezetője közösségi oldalán. Kocsis Máté arra hívta fel a figyelmet, hogy a szocialista párt elnöke többször is szóról szóra ugyanazt mondta múlt szerdán a 2020-as költségvetés vitájában, mint 2 évvel ezelőtt, az akkori büdzsé tárgyalásakor – közölte az M1 Híradója.

A szocialista párt elnöke szerint a 2020-as költségvetés igazságtalan, de erről már a 2017-es beszédében is kifejtette véleményét, amit most papírból felolvasva szóról szóra megismételt. Kocsis Máté szerint ez önmagában is jól ábrázolja, milyen is valójában a magát megújulónak nevező baloldal.

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője a Híradónak azt mondta, miközben az MSZP a 2018-as országgyűlési és a májusi európai parlamenti választásokon is csúfos vereséget szenvedett, a párt elnöke, Tóth Bertalan egyáltalán nem fektet energiát parlamenti felszólalására. Deák Dániel szerint az MSZP-ből kifogyott a kreativitás, már nem tudnak új mondanivalóval előállni.

Az elemző hozzátette, arra, hogy egy képviselő ugyanazt a beszédet kétszer mondja el, még nem volt példa a magyar parlamentben. Úgy fogalmazott, az ügy Tóth Bertalan alkalmatlanságát bizonyítja.

hirado.hu - M1