Európa Játékok - Kopasz arany-, Bodonyi ezüstérmes 5000 méteren

2019. június 27. 17:54

Kopasz Bálint arany- Bodonyi Dóra pedig ezüstérmet nyert a regattát záró csütörtök délutáni 5000 méteres kajakdöntőkben a minszki Európa Játékok kajak-kenu versenyében.

A nők versenyével kezdődtek a leghosszabb táv küzdelmei, és a 25 éves szolnoki Bodonyi Dóra nagyon jól jött ki a rajt utáni helyezkedésből. Az első kör végére a nézők nagy örömére a fehérorosz Marina Litvincsuk állt az élre, de a magyar szorosan követte. Ők ketten elléptek a 19 fős mezőny többi tagjától, és bár a szlovák Mariana Petrusova később csatlakozott hozzájuk, igazából végig ők harcoltak a győzelemért.

A táv kisebb részében Bodonyi is vezetett, leginkább azonban Litvincsuk állt az élen, és bár a magyar kajakos minden erejét beleadva a végső sprintben végig támadta, kitartott a célig, így ebben a számban is hazai siker született.

"Tudtam, hogy jó lesz a fehérorosz lány, alapból is jó, és láthattuk, hogy a hazaiak egész héten nagyon jól mentek. Az már más kérdés, hogy lekéste a rajtot, ennek ellenére megvárták a starttal. - mesélte Bodonyi Dóra. - Én nem érzem magam túl jó formában, beteg is voltam, a múlt héten válogatóztam is. Ennek ellenére mindent beleadtam, bár a végét elrontottam, a másik oldalán kellett volna lapátolnom. Nyerni szerettem volna, mindenki ezért jött, de ez most így sikerült."

A férfiaknál az 1000 méteren aranyérmes Kopasz Bálint képviselte a magyar színeket, és nagyszerűen kilőtt a rajtból, ennek köszönhetően az élboly tagjaként vághatott neki a távnak. Vele tartott a portugál Fernando Pimenta, a német Max Hoff, a norvég Eivind Vold és a hazaiak kedvence, Aleh Jurenyija. Sokáig Kopasz vezetett, aztán az utolsó körhöz közeledve Pimenta állt az élre. A hajrára fordulva már csak ők és Hoff küzdöttek az érmekért, s amikor már úgy tűnt, Pimenta visszavág az 1000 méteres vereségért, Kopasz ismét állva hagyta, és az utolsó métereken megelőzte. A 22 éves magyar kajakos így két arannyal zárt.

"Éreztem magamban az erőt a hajrára, nagyon örülök, hogy sikerült megvalósítanom, amit elterveztem. A rajt előtt nem gondoltam volna, hogy mindkét számomban győzni tudok. Hihetetlenül elfáradtam, de nagyon boldog vagyok" - fogalmazott Kopasz Bálint.

A magyar kajak-kenu csapat kilenc éremmel, négy arannyal és öt ezüsttel zárta a minszki viadalt, míg az egész Európa Játékok-küldöttségnek immár 12 dobogós helyezése, közte négy elsősége van.

Schmidt Gábor, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség elnöke az MTI-nek csütörtökön, a helyszínen azt mondta, szerdán kaptak egy hivatalos levelet, amely szerint az Európai Kajak-Kenu Szövetség (ECA) és az Európai Olimpiai Bizottság (EOC) megegyezett, és ennek értelmében az Európa Játékok egyben Európa-bajnokságnak is számított a 16 számban, amit lebonyolítottak.

Eredmények:

férfi K-1 5000 m:

1. Kopasz Bálint 21:45.255 p

2. Fernando Pimenta (portugál) 21:46.554

3. Max Hoff (német) 21:49.276

női K-1 5000 m:

1. Marina Litvincsuk (fehérorosz) 24:52.258 p

2. Bodonyi Dóra 24:53.003

3. Mariana Petrusova (szlovák) 24:59.099



korábban:

200 m:

férfi K-1:

1. Maxime Beaumont (francia) 38.976 mp

2. Birkás Balázs 39.149

3. Dmitrij Tracjaku (fehérorosz) 39.351

női K-1:

1. Emma Jörgensen (dán) 41.625 mp

2. Kozák Danuta 42.160

3. Marta Walczykiewicz (lengyel) 42.408

női K-2:

1. Maria Povh, Ludmilla Kuklinovska (ukrán) 44.781 mp

2. Franziska John, Tina Dietze (német) 44.961

3. Volha Hudzenka, Marina Litvincsuk (fehérorosz) 45.073

...9. Lucz Anna, Kiss Blanka 47.351

női C-1:

1. Aljona Nazdrova (fehérorosz) 50.351 mp

2. Lisa Jahn (német) 51.656

3. Dorota Borowska (lengyel) 51.731

...7. Nagy Bianka 53.151

500 m:

férfi K-4:

1. Oroszország 1:32.376 p

2. Németország 1:32.541

3. Szlovákia 1:33.721

...7. Magyarország (Nádas Bence, Tótka Sándor, Birkás Balázs, Kuli István) 1:36.341

női K-1:

1. Volha Hudzenka (fehérorosz) 2:03.929 p

2. Kozák Danuta 2:04.176

3. Emma Jörgensen (dán) 2:04.989

női K-4:

1. Magyarország (Kárász Anna, Kozák Danuta, Csipes Tamara, Medveczky Erika) 1:41.526 p

2. Fehéroroszország 1:41.654

3. Lengyelország 1:42.851

női C-2:

1. Balla Virág, Devecseriné Takács Kincső 2:11.129 p

2. Nadzseja Makarcsanka, Volha Klimava (fehérorosz) 2:12.924

3. Kszenyija Kuracs, Oleszja Romasenko (orosz) 2:14.194

MTI