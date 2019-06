Úzvölgyi temetőfoglalás: azonosították az „ostrom” kivitelezőit

2019. június 28. 09:11

A helyszínen készült többórányi videó végignézése, valamint több száz felhasználói profil és több ezer bejegyzés átböngészése után a maszol.ro azonosította a június 6-ai úzvölgyi incidensek főszereplőit.



Mint emlékezetes, június 6-án egy erőszakos csoport betört az úzvölgyi katonatemetőbe, és lehetővé tette az ott törvénytelenül emelt ortodox keresztek felszentelését. A Bákó megyei Dormánfalváról érkezett tömeg előbb megpróbálta áttörni a csendőrök sorfalát, hogy elérje a temető zárt kapuját és előtte álló, imádkozó magyarokat. Amikor ez nem sikerült, a csendőröket megkerülve, oldalról másztak be a sírkertbe, belülről feltépték a kaput, és utat nyitottak a „megemlékező” tömegnek.



Futballhuligánok: kipróbált „fegyver”



A június 6-ai incidens kapcsán még aznap felmerült, hogy a több száz fős „megemlékező” román tömegnek futballhuligánok segítettek bejutni a magyarok által élőlánccal védett temetőbe. Később megfogalmazódott az a hipotézis, hogy a rohamot Bukarestben tervelték ki, és onnan irányították. Erre utal Sebastian Cucoşnak, Carmen Dan belügyminiszter jobbkezének a jelenléte és viselkedése. Ugyancsak ő vezényelte le a tavalyi augusztusi diaszpóra-tüntetés erőszakos feloszlatását, amelynek során – az ellenzék gyanúja szerint – ultrákat vetettek be azzal a céllal, hogy igazolják a rendfenntartó erők durva válaszlépését.



A csendőrség június 7-én közölte, hogy a Bákó megyei rendőrség vizsgálatot indított az úzvölgyi temető kapuját június 6-án megrongáló személyek ellen. Az ügyben többen feljelentést is tettek, a hatóságok azonban egyelőre hallgatnak. A Maszol hétfőn írásban kereste meg a Bákó megyei rendőrség sajtóirodáját. Arról érdeklődtünk, hogy sikerült-e azonosítaniuk a tetteseket, illetve azt is megkérdeztük: ha eddig nem jártak eredménnyel, mi volt az akadálya a tettesek azonosításának? Mivel nem kaptunk visszajelzést, a Bákó megyei rendőrséget szerdán telefonon is megkerestük: Cătălina Păduraru szóvivő arról biztosított, hogy már készülnek a válaszok a kérdéseinkre.



Függetlenül attól, hogy milyen céllal és kinek a buzdítására érkeztek az ultrák az úzvölgyi temetőhöz, tény, hogy ott számos olyan cselekményt elkövettek, amelyekért másokat – más körülmények között – minimum megbírságolnának. A helyszínen készült többórányi videó végignézése, valamint több száz közösségi profil és több ezer bejegyzés végigböngészése után sikerült azonosítanunk a június 6-ai úzvölgyi temetőfoglalás fontosabb szereplőit.



Rejtett profilok, kitakart arcok



Carmen Dan belügyminiszter is utalt az incidensről tartott június 10-ei sajtónyilatkozatában a futballhuligánokra, anélkül azonban, hogy tisztázta volna, melyik klubok(ok) ultráiról van szó, illetve hogy sikerült-e őket azonosítani. (Beszélt ellenben magyar ultrák jelenlétéről is, amit magyar részről határozottan visszautasítottak, kérve egyúttal a belügyminiszter lemondását vagy leváltását.) Általában az általunk keresett drukkerek Facebook-oldala jól védett: csak az ismerősök számára látható, vagy pedig a nyilvános posztok semleges szövegeket és fotókat tartalmaz. Az ismerősök listája is többnyire rejtett, ami jócskán megnehezítette a dolgunkat, mivel így addig kellett keresgélnünk, amíg találtunk nyilvános bejegyzést, amelyen valaki megjelölte az úzvölgyi felvételeken szereplő személyek valamelyikét.



Az úzvölgyi incidensről készült felvételek és más információk alapján 19-re becsüljük a dinamós "különítmény" létszámát. Közülük ötöt sikerült név szerint is azonosítanunk. A túlnyomórészt fekete, nyomtatott pólót viselő csoport tagjai többször megpróbálkoztak a csendőrsorfal áttörésével, majd – másokkal, helybéliekkel együtt – kifordították a sarkából a temető kapuját. Köztük több helyütt is feltűnik egy baseballsapkás, erősen tetovált fiatalember, aki hol hátulról noszogatja a rendőrök ellen támadó társai, hol utasításokat osztogat.



A betörés



Az úzvölgyi eseményekről készült felvételeken látszik és hallatszik, hogy egy adott pillanatban a magyarokat néhány lépésnyire megközelítő tömeg elkezdi dühösen követelni a kapu kinyitását. Durván lökdösik a rendőröket, sőt kijut néhány pofon egy idős férfinak is, aki megpróbálja visszafogni a feketepólósokat. Néhány másodpercnyi dühödt lökdösődés következik, aminek következtében néhány „megemlékező” a temetőt az úttól elválasztó árokban köt ki. Néhány másodperc alatt a csendőrök sorfala ismét bezárul, az ultrák pedig egy csapásra felszívódnak, és a kerítés mögött tűnnek fel újra. Kezdődik a kapu ostroma.



A Stiripesurse felvételén kivehető, hogy egy drukker telefonon beszél, majd abba az irányba mutogat, ahonnan elindul néhány fiatal, hogy feltépje a kiskaput. Utóbbiak közül az egyik látható az Agerpres fotóján.

Provokátorok



Az ultrák szemmel láthatóan kettős céllal érkeztek: egyrészt, hogy tettlegesen hozzájáruljanak a temető „bevételéhez”, másrészt provokálják a magyarokat. A Gyimesi Skanzen Panzió videóján 1:25-től látszik egy ilyen provokáció. A kapura belülről felmászott fiatalember egy léccel hergeli a magyar sorfalat, majd a kívül állók egyikének odanyújtja a fadarabot, és szabályosan győzködi az illetőt, hogy megüsse. Az szerencsére ellenáll a kísértésnek, és vélhetően a földre dobja az „ajándékba kapott” fegyvert. Egy másik felvételen már az látszik (1:44), hogy ugyanaz a csuklyás ultra egy másik magyart provokál, a földön heverő lécre, majd a saját fejére mutogatva.

Nem piszkálták őket a hatóságok

Érdekes volt látni, hogy a randalírozók legalább egy hétig semmit nem osztottak meg az úzvölgyi „kirándulásról”. Amikor azonban látták, hogy senki nem háborgatja őket, felbátorodtak, és elkezdték posztolgatni a Hargita megyei sírkertben készült fotókat. Hasonló fotók jelentek meg az események után egy héttel, tíz nappal több randalírozó falán, illetve az PCH egyik oldalán is.

Készültek a román-magyar összecsapásra

Végül néhány szót az „egyenruháról”, amelyet az Úzvölgyébe érkezett dinamós szurkolók egy része viselt. Az öltözék története 2015-re nyúlik vissza, amikor a Dinamo drukkerei megállapodtak az ősellenség Steaua (jelenleg FCSB) szurkolóival, hogy egyforma trikóban utaznak ki Budapestre, a Magyarország-Románia Európa-bajnoki selejtezőre. A fekete vagy szürke pólóra nyomatott minta – amely a fenti képen is kivehető, a még sértetlen kapu résein át – négy történelmi figurát ábrázol, alul a „Románia” felirattal. (A történet pikáns oldala, hogy a Steaua ultrái nem tartották be a megállapodást, trikójukon a szokásos „Peluza Sud” feliratozással jelentek meg, ami állítólag annyira felbőszítette a dinamósokat, hogy rájuk rontottak.) A négy történelmi alak: Ştefan cel Mare, Avram Iancu, Horea, Mihai Viteazul – kivétel nélkül olyan személyiségek, akik a román történetírás szerint a magyarok ellen harcoltak. Az úzvölgyi dinamós különítmény kellékválasztása világosan mutatja, hogy az állítólagos megemlékezők eleve román-magyar „meccsre” készültek.

