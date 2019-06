Cserháti László a XXII. Szent László-vacsorán

2019. június 28. 10:37

Szent László a családján belüli viszályokat a királyválasztások körül igyekezett lecsendesíteni, mindig a nemzet érdekét tekintve – fogalmazott dr. Cserháti László közgazdász, a Széchenyi Társaság alelnöke a XXII. Szent László-vacsorán László napjának estéjén a pesti Belvárosban.

Miért érzem fontosnak Szent László alakjának felidézését?

Egész gyermekkorom abban a Szent Lászlótól kapott példamutatásban telt el. Szüleim, keresztapám, dédanyám példaképként állították elém, remélve, hogy „a Naphegy rémét”, ahogy engem emlegettek, egy ilyen személyiség tulajdonságai majd magukkal ragadják és megbecsülöm magamat. Ahogy emlékszem a Róla hallott történetekre, négy dolgot emlegettek folyton, mint legfontosabbat.

Először is az együtt működésre való hajlamát, hiszen a családján belüli viszályokat a királyválasztások körül igyekezett lecsendesíteni, mindig a nemzet érdekét tekintve.

Másodjára ehhez az együttműködésre kész személyiségi adottsághoz jól illeszkedett a harci készség és képesség, amelynek sok jelét mutatta, amelynek révén választották a Szentföldre irányított sereg élére, amely feladatnak a halála vetett gátat.

Harmadrészt hangsúlyozták számomra az emberiességét, amelynek például a pozsonyi ostrom során az odabent már éhezőket ellátta élelemmel, vagy amikor a pártütő Salamont befogadta udvarába.

Negyedik, személyiségét kihangsúlyozó és a nemzetépítést célzó magatartás részéről, hogy az elfogott kunokat, nem koncoltatta fel, hanem letelepítette hazánkban.

Hát ezek miatt a személyiségi jegyek miatt tartom fontosnak, hogy a mai, igazi példaképekre szomjas világunkban idézzük magunk elé, akarjanak fiataljaink, politikusaink Hozzá hasonlítani.

A nemzet jelenéről és jövőjéről mit üzennek az idők jelei?

Szent László nemzetépítő életművéből kiindulva a töretlen nemzetépítés útján kell haladjunk. Szerintem azon az együttműködő, szövetségeseket kutató diplomáciai úton, amely utat már kilenc éve, úgy ítélem meg, sikeresen jár kormányunk., anélkül hogy a részletekbe merülnénk. Én ezt a töretlenséget, a függetlenséget, a lakosság érdekeit szolgáló, határozottan és világosan megfogalmazó magatartást tartom a legfontosabbnak , úgy a belföld, mind külföld felé, amihez párosul a gazdasági érdekszövetség kialakítása, a bajbajutott országok megsegítése.

Persze ezt a szövetséget kereső diplomáciai magatartást, kapcsolatépítést nehezíti a trianoni diktátum. Álláspontunk megértetése nehéz feladat, de vannak pozitív jelei a kialakult helyzet helyes kezelésére. Nem akarunk határrevíziót, de ugyanazt az önállóságot szeretnénk határainkon kívül rekedt honfitársainknak, mint amit itthon kapnak a román, szlovák s a többi nemzetiségek. A nemzetiségi ünnepek ötvözésével, kölcsönös meghívással lehetne erősíteni kapcsolatainkat.

Mit tervezek a nemzet megerősítése érdekében?

Egész életemet átszőtte a sport, ahogy Széchenyi életét is. Széchényi Ferenctől tanultak szerint /”Nagyobb gonddal ápold tested épségét is, hogy az méltó lakása legyen lelkednek s könnyebben cselekedhesd a jót”/ a hivatali állásom mellett saját költségemre létrehoztam 1983-ban egy magán sportiskolát mint korábban tornász és evezős versenyző olyan gyerekek számára, akik a versenysportból különböző okok miatt kimaradtak. Ez tartott egészen 2003-ig, miközben az evezős szövetség alelnöke is voltam 11 évig, 2003-ban egy koponyaműtét miatt a konkrét edzői munkát, így az ifjúság egészséges életmódra nevelését abba kellett hagynom. Ezalatt 270 tanítványom volt, akik megtanulták az együttműködést, és a sport örömét. Ebből a két évtizednyi edzői munkából számomra – a tanítványok szeretetén túl – egy szép feladat keletkezett, engem kértek fel az Edzők Etikai Kódexe megírására. Az 2007-ben megjelent, 2012-ben a Nemzetközi Fair Play Bizottság kiadta angolul, és a Lengyel Olimpiai Bizottság lengyel nyelven. 2018-ban újra ki kellett adni, magyar és angol kétnyelvű kötetben.

A hivatali elfoglaltság, az edzői munka mel1ett 1987-ben belépve a Széchenyi Társaságba az első perctől kezdve az ifjúság részére előadások, kiállítások, vízi Széchenyi emléktúrák megtartását vállaltam. Ez az elmúlt 30 évben párhuzamosan folyt a sportoktatással együtt, ma elmondhatjuk, hogy 136 előadással és kiállítással, 16 vízi túrával képviseltük Széchenyi páratlan életművét a Kárpát-medencében.

Én a Széchenyi életmű csodájának szolgálatával, elsősorban az ifjúság (de más korosztályoknak is igény szerint) felé közvetítésével, a Széchenyi Társaság tevékenységének fejlesztésével kívánom a magam részéről a nemzetépítést erősíteni, hiszen a Széchenyi életmű kitűnő példa a kitartó eredményes munkára, a töretlen hazaszeretetre.

