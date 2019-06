El-selejtező - Felcsúton fogadja ellenfelét a Fehérvár az első körben

2019. június 28. 12:42

Nem a MOL Aréna Sóstóban, hanem a felcsúti Pancho Arénában fogadja a Fehérvár FC labdarúgócsapata az Európa-liga első selejtezőkörének visszavágóján a montenegrói FK Zeta Golubovci gárdáját.

"A Fehérvár F.C. Kft., mint a mérkőzésekért és az azon résztvevőkért teljes körűen felelős rendező, a rendelkezésre álló információk alapján nem látja garantáltnak a biztonságos mérkőzésrendezés körülményeit Sóstón" - olvasható a klub honlapján.



Az önkormányzat MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a szokásos rutinellenőrzéskor derült ki, hogy a MOL Aréna Sóstó ivóvízhálózatának egy részében baktérium (Pseudomonas aeruginosa) jelenlétét mutatták ki a mérések. A létesítmény minden engedéllyel rendelkezik, az üzemeltető a hatóságokkal egyeztetve - a folyamatos üzemelés mellett - a szükséges intézkedéseket haladéktalanul elindította, és a tisztításhoz szükséges eszközöket beüzemelte.



Hangsúlyozták, hogy a baktérium a főépület vízhálózatában van jelen, a stadion többi részében - a lelátókon, a Sóstó Látogatóközpontban - nincs, tehát a szurkolókat, látogatókat semmiféle veszély nem fenyegeti. Labdarúgó-mérkőzések rendezésére az öltözőblokk kivételével - ahol szintén folyamatban van a helyzet megoldása - alkalmas a stadion, és várhatóan az öltőzők használhatósága is biztosított lehet az első tervezett hazai mérkőzés időpontjáig.



A klub szerint az önkormányzat közleményében is elismeri, hogy a főépületben található öltözőblokkok nem használhatóak rendeltetésszerűen, így a kockázatmentes működés nem biztosított a sportolók, a szakmai stábok, a játékvezetők és a mérkőzés szervezésében résztvevő egyéb szereplők részére. Hozzátették: pillanatnyilag nincsen garancia arra, hogy a probléma valóban megnyugtatóan megoldásra kerül az első mérkőzés megkezdéséig.



A Fehérvár FC július 18-án fogadja az FK Zeta Golubovci együttesét, továbbjutás esetén pedig a selejtező második fordulójában is a Pancho Arénában játszaná hazai meccsét a Magyar Kupa-győztes.



MTI