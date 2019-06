Seuso-kincs - Állandó kiállítás nyílt a Nemzeti Múzeumban

2019. június 28. 12:57

A 4. századi Pannonia kultúráját bemutató, új kiállítás részeként tekinthető meg péntektől a Magyar Nemzeti Múzeumban (MNM) a Seuso-kincs néven ismert késő-római ezüst leletegyüttes.

Az európai kultúra alapjai az ókori Hellászba vezethetők vissza, majd a görög kultúra vívmányait a rómaiak összegezték, őrizték meg és adták tovább, Claudius császár idejétől Pannoniában is - emlékeztetett a tárlat megnyitóján az emberi erőforrások minisztere.



Kásler Miklós hangsúlyozta: a Seuso-kincslelet eszmetörténeti jelentősége az, hogy rajta ezüstbe vésték a görög-latin kultúrát, de megjelent egy újfajta spiritualitás, a kereszténység is.



Varga Benedek, az MNM főigazgatója felidézte, hogy a leletegyüttes darabjait korábban az Országházban, majd hat magyarországi városban, illetve egy ideiglenes tárlaton a Nemzeti Múzeumban is bemutatták.



A Dági Marianna és Mráv Zsolt által rendezett állandó kiállítás bevezeti a látogatót a késő-római Pannonia elitjének világába, kontextusba helyezve a Seuso-kincs 14 ezüstedényét, az elrejtésükre szolgáló rézüstöt és a leletegyütteshez köthető kőszárhegyi ezüst quadripust.



MTI