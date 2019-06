Húszéves főpásztori jubileumát ünnepelte Bábel Balázs érsek

2019. június 28. 13:08

A kalocsai Nagyboldogasszony-főszékesegyházban megemlékeztek Bábel Balázs érsek húszéves főpásztori jubileumáról, az egyházmegye jubiláns papjairól, a főszékesegyház felszentelésének ünnepéről, valamint Dankó László érsek halálának évfordulójáról is.



Az ünnepi szentmise főcelebránsa Bábel Balázs érsek volt. A székesegyházat megtöltötték az ünneplő hívek, koncelebrált Varga Lajos váci segédpüspök, az egyházmegye papjai, a főpásztor egykori évfolyamtársai, valamint a Regnum Marianum közösség papjai is.

Bábel Balázs beszédében kiemelte, hogy a papszenteléskor mindenki példát és programot kapott, s elindult, hogy tanítson, gyógyítson, hogy hirdesse az Isten országát. Ki több, ki kevesebb ideje hirdeti, hogy van feltámadás és örök élet, ő maga és évfolyamtársai negyvenhárom éve teszik ezt papként. Miután az ember test és lélek egysége, s a lélek kihat a testre, ezért bátran elmondható, hogy a pap küldetésével gyógyít is.

A lelkipásztori szolgálatot végzők nemcsak saját idejükben hatnak, hanem utóbb is. Előfordul, hogy valakit olyan pap élete indít a papság felé, aki már nem is él. A példa legyen jó: az Úr aratásában ez a feladat. A főpásztor kifejtette, hogy ezt a küldetést erősítette tovább püspöki szolgálatában. Egykori újmisés emléklapjára azt íratta, hogy „Keressétek előbb Isten országát”, püspöki jelmondata pedig ez lett: „Pro regno Dei”, azaz Isten országáért.

Ezt követően Bábel Balázs a székesegyház felszenteléséről emlékezett meg. Hangsúlyozta: a templom nem csak egy épület. Ha lemegyünk az alapokig, ami a felújítás során meg is történt, megtaláljuk az alapkövet. Számunkra az alapkő Krisztus, akire emberi életet, példát, akaratot kell építeni. Ha nem Krisztusra építünk, akkor az életünk pótcselekvés. A templom a hívek közösségének jelképe, melyet Isten jelenléte teremt meg. Programunk, hogy az életet szolgáljuk az élő kövekkel. A kalocsai nagytemplom Szűz Máriáról van elnevezve, akit Magyarok Nagyasszonyaként is tisztelünk. Mária a magyarok vallásosságához, kereszténységéhez elengedhetetlenül hozzátartozik. Ezt a tiszteletet is építeni, őrizni kell.

A főpásztor az elmúlt húsz évre visszatekintve elmondta, hogy ez az időszak történelmi távlatban szinte semmi. Kifejtette, hogy a Kalocsán tartózkodás tekintetében dobogós helyen van az eddigi két évtizedes főpásztori szolgálattal. Mindezért hálát adott Istennek, és megköszönte az Úr sokszoros kegyelmeit.

Az ünnepi szentmise után az érseki palota udvarán fogadást rendeztek a meghívott vendégek számára.

magyarkurir.hu