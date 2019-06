Extrém hőhullám, fátyolfelhőzet

2019. június 28. 19:35

Időjárási helyzet Európában: Kontinensünk közepén anticiklon található, míg ettől keletre, illetve nyugatra is ciklon örvénylik. A Kelet-európai-síkság felett húzódó rendszer mentén erősen felhős vagy borult az ég. Hidegfrontja jelenleg a Balkán-félsziget felett jár, az útvonalát záporok, néhol heves zivatarok jelölik. A spanyol partoknál lévő képződmény hidegfrontja épp most ér partot némi felfrissülést hozva a térségbe. Ennek épp ideje, hiszen a szárazföldünk nyugati és középső részén fekvő országokat extrém hőhullám sújtja.



Spanyolország középső és keleti, Franciaország déli részein több helyütt is 38, 40 fokot mutatnak a hőmérők, sőt 42 fokot is mérnek. A hűvös tájakért egészen a Skandináv-félsziget északi részig kell menni, itt ugyanis csupán 10, 12 fokig melegszik fel a levegő. Kelet-Európában is mérséklődik a hőség. A Kárpát-medencét szombat estig eleinte hűvösebb, majd ismét melegebb légtömegek érik el, a hőmérséklet a sokévi átlagnak megfelelően alakul.

Előrejelzés az ország területére szombat estig: Szombaton is napos, csapadékmentes időre számíthatunk a Dunától keletre több, másutt elenyésző mennyiségű fátyol- és gomolyfelhővel. Az északi, északkeleti szél pénteken többfelé megerősödik, szombaton már csak élénk lesz.



A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11 és 17 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 26 és 30 fok között várható.



MTI