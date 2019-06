Az FBI több amerikai egyetemet felkért, hogy figyeljék a kínai diákokat

2019. június 28. 20:08

A Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) több amerikai egyetemet felkért, hogy figyelje a Kínából érkező diákokat és kutatókat - jelentette az amerikai közszolgálati rádió (NPR) pénteken.

A rádió tudósítása szerint az FBI munkatársai - amerikai hírszerző szervezetek támogatásával - az elmúlt hónapokban tíz jelentős amerikai egyetemet kerestek fel, hogy sürgessék náluk olyan módszerek kidolgozását és bevezetését, amelyekkel biztonságosan megfigyelhetik a Kínából érkező diákokat és vendégkutatókat. A felkeresett egyetemek mindegyike foglalkozik kutatásokkal is.



Az FBI tisztségviselői azt is szorgalmazták az oktatási intézményeknél, hogy vizsgálják felül azokat a már folyamatban lévő kutatásaikat is, amelyekben kínai diákok vesznek részt, és amelyeknek eredményei a védelmi iparban felhasználhatóak. "Az FBI munkatársai megkérdezték tőlünk, milyen módszereink vannak annak figyelemmel kísérésére, hogy a Kínából érkező diákok és vendégkutatók mely laboratóriumokban dolgoznak, és milyen jellegű információkhoz juthatnak hozzá" - nyilatkozott az NPR-nak Fred Cate, az indianai egyetem kutatásért felelős rektorhelyettese. Hozzáfűzte: "Nem egyszerűen arról van szó, hogy figyelnünk kell a gyanús tevékenységeket, hanem arról, hogy kifejezetten egyes országok és onnan érkezők kerülnek célkeresztbe".



A közszolgálati rádió megkeresésére az FBI közleményben válaszolt. Leszögezte: "Rendszeresen kapcsolatban állunk azokkal a közösségekkel, amelyeket szolgálunk. E folyamatos kapcsolattartás részeként szoktunk találkozni különböző csoportokkal, szervezetekkel és egyetemi, tudományos intézményekkel. Az FBI a nemzetbiztonsággal összefüggő feladatainak jegyében találkozott felsőoktatási intézmények vezetőivel is."



Az NPR megjegyezte: az FBI kérései nem kötelező érvényűek.



A felkeresett egyetemek vezetői arról tájékoztatták a Szövetségi Nyomozó Iroda munkatársait, hogy még nem dolgoztak ki - a már érvényben lévők mellett - új módszereket a megfigyelésre.



Az egyetemi vezetők egyébként szkeptikusan fogadták az FBI álláspontját a kínaiaktól érkező fenyegetettségre. Több amerikai egyetem nyilvánosan is megfogalmazta ellenérzéseit. Februárban például a kaliforniai Berkeley egyeteme tett közzé erről nyilatkozatot, egy hónappal ezelőtt pedig a Yale Egyetem rektora sürgette az FBI-t az aggodalmaik magyarázatára.



Riportjában az NPR beszámolt arról is, hogy az FBI nemcsak egyetemi vezetőkkel konzultált, hanem több száz vállalati elnök-vezérigazgatót, beruházót és kutatóintézeti szakembert tájékoztatott a kínai hírszerzési és kiberbiztonsági fenyegetésekről. "Elsősorban Kínára vonatkozó titkosított információkkal látjuk el őket, arról, hogy a kínaiak milyen jellegű információkat próbálnak gyűjteni, és mi iránt érdeklődnek az egyetemeken" - mondta az NPR-nak William Evanina, az Országos Elhárítási és Biztonsági Központ igazgatója.



Márciusban amerikai hírszerzési szakemberek mintegy 70 egyetem és főiskola tisztségviselőit tájékoztatták az intézményeiket is fenyegető veszélyekről, s egyben arra sürgették az intézményvezetőket, hogy erősítsék a kínai kutatók felügyeletét, és utasítsák vissza az olyan kínai cégek felajánlotta kutatási hozzájárulást, finanszírozást, mint például a Huawei telekommunikációs óriásvállalat.



Március óta több egyetem - köztük a tekintélyes bostoni műegyetem, a Massachusetts Institute of Technology (MIT), a kaliforniai Stanford Egyetem vagy az Illinois Egyetem - meg is szakította kutatási együttműködését a Huaweijel.



Donald Trump amerikai elnök kormányzata régóta azzal is vádolja Kínát, hogy ellopja a fejlett amerikai technológiát. "A kínai hírszerző szolgálatok minden rendelkezésükre álló eszközt igénybe vesznek - beleértve diákokat, kutatókat, állami vállalatokat is -, hogy rendszerszerűen információkat és szellemi tulajdont lopjanak az Egyesült Államokban" - fogalmazott Christopher Wray, az FBI igazgatója egy áprilisban tartott előadásában a Külkapcsolatok Tanácsában.



Májusban a republikánus törvényhozók mind a képviselőházban, mind a szenátusban olyan törvényjavaslatot terjesztettek elő, amely a beutazási vízum megtagadását javasolja olyan kínai kutatóktól, akik kínai katonai intézményekkel állnak kapcsolatban.



MTI