Az amerikai kormány szankciókat hozott Maduro venezuelai elnök fia ellen

2019. június 28. 21:13

Az amerikai kormány pénteken szankciókat hozott Nicolás Maduro venezuelai elnök fia, Nicolás Ernesto Maduro Guerra ellen.

Az amerikai pénzügyminisztérium közleménye szerint az ifjabb Madurót a caracasi kormányzatban vállalt szerepe miatt sújtják büntetőintézkedésekkel, amelyek értelmében befagyasztják esetleges külföldi vagyonát, és megtiltják amerikai pénzintézeteknek a vele folytatandó tranzakciókat. A közlemény törvénytelennek minősíti a jelenlegi venezuelai kormányt. "Maduro Guerra a törvénytelen országos alkotmányozó nemzetgyűlés tagja. A szervezetet az apja hozta létre a demokratikusan megválasztott nemzetgyűlés aláásására és egy brutális rendszer megerősítésére" - fogalmazott a tárca közleménye. Leszögezte azt is, hogy 2014-ben Maduro Guerrát az apja az elnöki hivatal felügyelő testületének vezetőjévé nevezte ki.



A minisztérium hangsúlyozta: döntéseivel az amerikai kormányzat jelzi, hogy továbbra is felelősnek tartja "a törvénytelen Maduro-rezsimet a venezuelai nép elnyomásáért, a venezuelai erőforrások kirablásáért és azért a katasztrofális politikáért, amely elviselhetetlen életkörülményeket teremtett az egész országban". A közlemény megjegyezte azt is, hogy miközben a venezuelaiak szenvednek, és milliók kényszerültek elhagyni az otthonukat, Nicolás Maduro, a családja és közeli munkatársaik luxusban élnek.



A szankciók nem állandóak, mint a közlemény fogalmazott, céljuk "pozitív változások előidézése a venezuelai kormányzat magatartásában".



Washington egyben ismételten arra szólította fel a nemzetközi közösséget, hogy fokozza a gazdasági és diplomáciai nyomást "Nicolás Maduróra és korrupt munkatársaira".



MTI