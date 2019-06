Babis: a V4-ek olyan embert akarnak az EB élére, aki érti problémáikat

2019. június 29. 00:01

A visegrádi négyek azt szeretnék, hogy az Európai Bizottság élére olyan személy kerüljön, aki érti a közép-európai régió problémáit - jelentette ki Andrej Babis cseh kormányfő pénteken este Prágában. Hozzátette: ennek a személynek nem kell feltétlenül Közép- vagy Kelet-Európából származnia.

A nyilatkozat azt követően hangzott el, hogy Prágában véget ért Andrej Babis cseh, Mateusz Morawiecki lengyel, Orbán Viktor magyar és Peter Pellegrini szlovák kormányfő informális egyeztetése a legfőbb uniós tisztségek jelöltjeiről.



Babis szerint a visegrádi kormányfők úgy vélik nem lenne jó, ha az Európai Bizottság élére a csúcsjelöltek (az Európai Parlament frakcióinak választási listavezetői a májusi EP-választáson) egyike kerülne.



"Úgy gondoljuk, hogy nem a csúcsjelölteknek kellene elfoglalniuk ezeket a pozíciókat. Személyi kérdésekben megvannak az elképzeléseink" - nyilatkozta a cseh kormányfő, de konkrét neveket nem akart említeni.



Az Európai Néppárt csúcsjelöltje a német Manfred Weber, a szocialistáké Frans Timmermans, a liberálisoké a dán Margrethe Vestager. A cseh miniszterelnök nyilvános bírálója a csúcsjelölti rendszernek, s úgy véli néhányan a jelöltek közül "nem igen szeretik a V4-es régiót".



"Minden frakcióból több név van. (...) Vannak elképzeléseink a személyekről, de a kérdés az, sikerül-e valamilyen módon meggyőzni róluk a többi országot" - jegyezte meg Babis.



"Nem arról van szó, hogy határozottan kitartanánk valaki mellett, akinek Közép- vagy Kelet-Európából kellene lennie. Természetesen ilyen jelöltek is vannak, de most arról van szó, hogy ez az ember értse meg a régiónkat, ne legyenek történelmi előítéletei és negatív véleménye álláspontunkról például a migráció, a klíma vagy a költségvetés kérdésében" - mutatott rá Andrej Babis.



Az Európai Tanács személyi kérdésekkel foglalkozó újabb rendkívüli ülésé vasárnap lesz Brüsszelben. Az Európai Tanács előző, június 21-én megtartott ülésen a témát nem sikerült lezárni.



A cseh kormányfő szerint nem lenne jó, ha a vasárnapi csúcson sem sikerülne megoldani a fontos vezető tisztségek betöltésének kérdését. "Az Európai Tanács többsége valószínűleg számol azzal, hogy a tárgyalások egész éjjel, illetve hétfő délelőtt is folytatódhatnak" - jegyezte meg.



Babis megismételte korábbi álláspontját, hogy azt szeretné, ha Vera Jourová cseh uniós biztos a jövőben erősebb portfóliót kapna. "Erről az Európai Bizottság elnöke dönt, akinek nagy a hatalma. Ezért fontos, hogy az elnök legalább egy kicsit a mi elképzeléseink szerinti személy legyen" - szögezte le.

MTI