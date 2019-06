Kálmán Olga egyáltalán nem szokott hisztizni

2019. június 29. 10:51

Cáfolja Kálmán Olga, hogy veresége miatt nem volt ott az előválasztási eredményhirdetésen

Továbbra is cáfolja a Demokratikus Koalíció és maga az érintett is, hogy a veresége miatt nem ment el Kálmán Olga az ellenzéki előválasztás eredményhirdetésére. Az azonban még mindig nem tiszta, hogy mi volt a valódi ok. Szerda óta több, időnként egymásnak ellentmondó magyarázat is elhangzott már – közölte az M1 Híradója.

Nem az eredményvárón volt a helye – csütörtök este már így emlékezett Kálmán Olga arra, hogy miért nem vett részt az előválasztás eredményhirdetésén. 24 órán belül ez volt a harmadik magyarázat, amivel a korábbi újságíró és Gyurcsány Ferenc pártja előállt az ügyben.

Néhány órával korábban például még azt bizonygatta: nem is tudta, hogy ott kellene lennie a sajtótájékoztatón. Holott az eseményről Karácsony Gergely és Kerpel-Fronius Gábor is értesült, de még a DK-sok közül is többen megjelentek.

A helyszínen éppen a párt szóvivője szabadkozott. Gréczy Zsolt akkor egy harmadik magyarázatra, Kálmán Olga alulöltözöttségre fogta a hiányzást.

Azt még az ATV műsorvezetője is jelezte neki, hogy a történet „nem frankó”.

Kálmán Olga szerint viszont a DK szóvivője a mondottakat nem is úgy értette, hogy neki nem volt mit felvennie. Kálmán Olga egyszerűen félreértésnek nevezte az ügyet.

Csakhogy több hírportál is arról írt, hogy Kálmán Olga azért nem ment el az eredményhirdetésre, mert nem tudta elviselni a bukást, és Karácsony Gergely győzelmének hírére hisztirohamot kapott. Kálmán Olga szerint ezt a verziót azért lehet kizárni, mert ő egyáltalán nem szokott hisztizni.

hirado.hu - M1 Híradó