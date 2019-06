Európa Játékok - Lemaradt az éremről a női asztalitenisz-válogatott

2019. június 29. 13:53

A magyar női asztalitenisz-válogatott a negyedik helyen zárta a minszki Európa Játékok csapatversenyét, miután a bronzmérkőzésen 3-2-re alulmaradt a lengyelekkel szemben.

Két csalódott együttes csapott össze szombat délelőtt az Olimpiai Tenisz Központban kialakított helyszínen, egy nappal korábban, az elődöntőben a harmadik helyen kiemelt magyarok a románoktól, a hetedikként rangsorolt lengyelek pedig a németektől kaptak ki óriási csatában, egyformán 3-2-re.

A meccs nyitányát az Eb-bronzérmes Madarász Dóra, Pergel Szandra duó nehezen kiharcolt, de immár szokásosnak nevezhető győzelme jelentette - a magyar páros mindhárom mérkőzését megnyerte a fehérorosz fővárosban -, majd következett Póta Georgina és az aktuális Európa-bajnok, Li Qian összecsapása.

A magyar 30., a kínai születésű, védekező stílusban játszó rivális pedig 52. a világranglistán. Kiegyenlített mérkőzést vívtak egymással, amelyet hosszú labdamenetek jellemeztek, s végül Li a negyedik, szoros szettet begyűjtve a maga javára fordította a csatát, válogatottja pedig egyenlített. A negyedik játszmában egyébként tíz perc elteltével életbe lépett az úgynevezett időjáték-szabály, azaz a fogadó játékosnak elég volt 13-szor visszaadnia a labdát, hogy pontot szerezzen.

Madarász (63.) eddig remekül teljesített Minszkben, minden egyes és páros találkozóját megnyerte, most pedig az ötszörös paralimpiai bajnok Natalia Partykával (68.) csapott össze, aki ellen azonban megszakadt a sikersorozata. Ötjátszmás csatára kényszerült, és hiába vezetett a döntő szettben 7-5-re, a végén a rivális örülhetett.

Pótára várt tehát a feladat, hogy Natalia Bajort (102.) legyőzve életben tartsa a magyar reményeket, s ő meg is oldotta a feladatot. A második játszmát ugyan elvesztette, de a folytatásban már a kezében volt az irányítás.

A bronzéremről így Pergel (71.) és Li Qian összecsapása döntött. Bár akadtak szép megoldásai és a második szettet nagy küzdelemben meg is nyerte, a budaörsi asztaliteniszező a meccs nagy részében nem találta az ellenszert a védekező lengyel-kínai játékára, így a lengyeleké lett a harmadik hely.

Bátorfi Zoltán szövetségi kapitány a meccs után az MTI-nek azt mondta, a csapatnak maximálisan sikerült túltennie magát a pénteki elvesztett mérkőzésen, a játékosok fel voltak pörögve és nagyon akarták a bronzérmet.

"Azzal tisztában voltunk, hogy Li Qian ellen nehéz lesz mérkőzést nyerni. Mérlegeltük, hogy esetleg Madarász Dóri játsszon ellene, de végül úgy döntöttem, hogy ő Partykával vegye fel a küzdelmet, aki ugyanúgy balkezes, mint Elizabeta Samara, akit tegnap megvert. Most is ott volt a kezében a győzelem, de aztán mégis elment a meccs" - fogalmazott a szakember.

"Ezzel együtt nagyon elégedett vagyok a lányokkal, jól játszottak. Talán Gina most egy kicsit halványabban, de mindenki kiküzdötte a lelkét, ezért is olyan csalódottak most" - tette hozzá Bátorfi.

A magyar válogatott kiemeltként a negyeddöntőben kezdett, egy győzelemmel és két vereséggel zárt negyedikként.



Eredmény:

női csapat, bronzmérkőzés:

Lengyelország-Magyarország 3-2



Natalia Bajor, Natalia Partyka-Pergel Szandra, Madarász Dóra 2-3 (-8, 5, -3, 5, -9)

Li Qian-Póta Georgina 3-1 (5, -3, 8, 11)

Partyka-Madarász 3-2 (11, -4, 8, -1, 8)

Bajor-Póta 1-3 (-8, 9, -8, -5)

Li Qian-Pergel 3-1 (3, -10, 1, 9)

MTI