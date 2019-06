Ha Magyarország sporteseményt rendez, garantált a siker

2019. június 29. 16:39

Alig ért véget a budapesti asztalitenisz világbajnokság, szinte a nyakunkon a vívó világbajnokság. De nem csak a fővárosban rendeznek világ- vagy kontinenstornákat. Szegeden a világ legjobb kajakosai és kenusai versenyeznek augusztusban, jövőre a Giro d'Italia három szakasza is Magyarországon megy át, érintve a Dunakanyart és a Balaton-felvidéket, de ezek mellett is lesznek nemzetközi sportesemények az országban. Az M4 Sport csatornaigazgatója szerint garantált a jó szervezés, a teltház és ezekkel együtt a siker is, ha Magyarország rendezési jogot szerez.

Sportdiplomácia, egyre fejlettebb infrastruktúra, az épített mellett a gyönyörű természeti környezet is mind számíthatnak, amikor odaítélik egy országnak vagy városnak egy-egy sportesemény rendezését. A befektetés pedig – legalábbis ezt mondják a szakértők – hosszú távon többszörösen is megtérülhet – hangzott el az M1 Szemtől szembe című műsorában.

Bővelkedik az ország a rendezési jogokban

A következő évekre olyannyira betáblázódott Budapest és Magyarország a nemzetközi sportesemények rendezése terén, amire egyetlen másik ország vagy város sem volt képes – fogalmazott Székely Dávid, az M4 Sport csatornaigazgatója.

Mint mondta, olyan sportágak világeseményei is Magyarországra kerültek, amelyekben nincsenek kiemelkedő magyar sportolók.

Kifejtette: nincsen igazán magasan jegyzett kerékpárosa az országnak, a Giro d’Italia mégis innen rajtol majd jövőre, remélhetőleg magyarokkal. Atlétikában sem volt eddig túlságosan sikeres a nemzet, mégis világbajnokság lesz Budapesten.

Ebből a szempontból óriási siker, hogy ilyen események jönnek Magyarországra – összegzett Székely.

Nem kérdés, hogy átlag feletti mennyiségű sportesemény rendezési jogát kapja meg az ország, sőt, nem túlzás azt mondani, hogy Magyarország ezen a területen Európa legnagyobbjai közé tartozik – hangsúlyozta Szabados Gábor sportközgazdász.

A sportnak óriási közösségformáló ereje van (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Budapest úgy rendez úszó és atlétika világbajnokságot, valamint labdarúgó Európa-bajnokságot, hogy közben Formula–1-es nagydíjakat is tartanak a városban – ez egészen különleges, ilyet egyetlen európai ország sem tud felmutatni – hangoztatta.

Nemzetgazdasági szinten is meg kell térülniük az eseményeknek

Szabados rámutatott: ehhez feltétlenül szükséges a magyar sportinfrastruktúra, amelyet az elmúlt években jelentősen fejlesztettek, és ezeket az eseményeket – például marketing szempontból – hasznosítani is tudni kell, hiszen a rendezéseknek csak akkor van értelme, ha azok gazdasági hasznot is hoznak.

Hozzátette: mivel a rendezésekre és az építkezésekre szánt források egy jelentős része közpénz, így nemzetgazdasági szinten is hasznosulniuk kell az eseményeknek.

A gazdasági cél mellett az is fontos – mondta –, hogy a magyar emberek hazai környezetben lássák kedvenc magyar és külföldi sportolóikat versenyezni, hiszen így fejlődhet a lakosság egészségtudatos életmódja is.

Székely Dávid szerint a sportnak rendkívüli közösségépítő szerepe van, a magyar emberek pedig imádják a sportot, így lényegében garantált a jó szervezés, a teltház és ezekkel együtt a siker is, ha bármelyik nemzetközi sportszövetség Magyarországnak ítél bármilyen nagy eseményt.

Sokéves is lehet a rendezések megtérülési ideje

Az események gazdasági hatásairól Szabados azt mondta: közvetlen hatásként a turisták megérkeznek, fogyasztanak, amiből adóbevétel keletkezik, ebből azonban egyetlen sportesemény sem térül meg, kivéve, ha minden infrastruktúra adott a rendezéshez. Csak úgy van értelme infrastruktúrát építeni, ha azt a versenyeket követően a lakosság is használatba tudja venni vagy a profi sportolók dolgozhatnak benne – mondta Szabados.

Nem rövid távon térülnek meg a megrendezett sportesemények (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

A sportközgazdász szerint a rendezéssel járó egyéb költségeket egyfajta marketing beruházásként, országimázst építő kampányként kell kezelni.

A külföldi emberek fogyasztási szokásainál sokat számít egy adott országról kialakult képe, ezt pedig jó irányba befolyásolhatják a sportesemények – mondta.

Szabados szerint akár több évtizedes időtávra kell előretekinteni, ha egy sportesemény megtérülési idejét próbáljuk megbecsülni.

hirado.hu - M1