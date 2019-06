Viorica Dancila román miniszterelnököt választották a PSD elnökévé

2019. június 29. 20:38

Viorica Dancila miniszterelnököt választották elsöprő többséggel a román Szociáldemokrata Párt (PSD) elnökévé a legnagyobb kormánypárt szombati tisztújító kongresszusán.

A kongresszust azt követően szervezték meg, hogy május végén Liviu Dragnea volt pártelnököt jogerősen letöltendő börtönbüntetésre ítélték egy korrupciós perben, ezért börtönbe kellett vonulnia. Azóta Dancila volt a párt ideiglenes elnöke, akinek három kihívója volt a szombati megmérettetésen.

A pártelnököt egy fordulóban választották, így az nyert, aki a legtöbb szavazatot kapta. A szavazás ily módon való lebonyolításáról pénteken határozott a párt országos ügyvezető testülete és megfigyelők szerint ez Dancilának kedvezett.

A kormányfő 2828 szavazatot kapott, második helyen Liviu Plesoianu parlamenti képviselő végzett 715 vokssal, Serban Nicolae szenátusi frakcióvezető 375, Ecaterina Andronescu volt oktatási miniszter pedig 50 voksot gyűjtött.

Dancila tavaly január óta miniszterelnök, az ő kinevezését Dragnea támogatta. A PSD most zavaros időszakot él át, hiszen elvesztette a májusi európai parlamenti választást történelmi mélypontnak számító 22 százalékos eredménnyel, a szavazás másnapján pedig pártelnök nélkül maradt Dragnea bebörtönzése következtében. Dragnea 2015 óta vaskézzel irányította a pártot, és háttérből a kormányt is. Utána hatalmi űr keletkezett, amit most Dancilának kell betöltenie, neki kell összetartania a pártot.

A kormányfő a kongresszuson is megerősítette, hogy irányt akar váltani, és Európa-barát hangnemet ütött meg kampánybeszédében. Ő már közvetlenül a kongresszus előtt elhatárolódott Dragneától. Most kijelentette, hogy a pártnak a májusi választási vereség után vissza kell térnie azokhoz a témákhoz, amelyek valóban érdeklik a választókat.

Szerinte azt a hibát követték el, hogy jobban érdekelte őket az igazságszolgáltatásért folytatott harc, mint az egészségügy vagy az oktatás. Úgy vélte, gyorsan meg kell találni azokat a megoldásokat, amelyek megnyugtatóan és hosszú távon rendezik a külföldön élő román állampolgárok szavazási lehetőségét. Közölte: támogatja mind a három eddig felmerült megoldást, így a külföldi románok levél útján történő szavazását, a szavazási program meghosszabbítását, illetve a szavazókörzetek számának növelését külföldön.

Dancila kifejtette, hogy az igazságszolgáltatás által elkövetett visszaéléseket, és a titkosszolgálat és a különböző állami intézmények között megkötött titkos megállapodásokat tisztázni kell, de nem kívánja, hogy az a látszat keletkezzen, miszerint ez a küzdelem a politikusok megvédéséről szól, illetve hogy a politikusok, illetve a bírák és ügyészek háborúja lenne.

Dancila a Klaus Iohannis államelnök által az igazságszolgáltatás reformjáról kiírt, és az EP-választással egyszerre megtartott népszavazásra utalva - amely érvényes és eredményes volt - kijelentette: tiszteletben kell tartani az állampolgárok véleményét és leszögezte, hogy a kormány nem fog többet sürgősségi kormányrendeleteket elfogadni az igazságszolgáltatás reformjáról, hanem széles körű konzultációt, átlátható szakmai egyeztetést folytat a hazai és külföldi szakmai szervezetekkel.

A kongresszuson felszólalt vendégként Calin Popescu Tariceanu, a PSD kisebbik koalíciós partnere, a liberális ALDE elnöke is, aki arra biztatta a szociáldemokratákat, hogy olyan közös jelöltet állítsanak az év végi államelnök-választáson, aki képes leváltani Klaus Iohannis jelenlegi elnököt.

Dancila a kongresszus végén újságíróknak nyilatkozva elmondta, hogy a PSD Tariceanura is úgy tekint, mint lehetséges közös elnökjelöltre, de független jelölt állításában is gondolkodnak. A PSD várhatóan augusztus elején dönti el, hogy kit támogat az év végi megmérettetésen.

MTI