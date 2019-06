Nem igaz, hogy Donald Tusk Timmermanst javasolja

2019. június 30. 16:17

A Néppárt elnöksége nem fogadja el Timmermanst

Az Európai Néppárt (EPP) elnöksége "fellázadt" Frans Timmermans szociáldemokrata csúcsjelölt ellen, nem fogadta el az EPP-elnök és a németek javaslatát - értesült az MTI vasárnap.

Sajtóhírek szerint pénteken abban állapodtak meg a legnagyobb tagállamok vezetői, hogy nem Manfred Weber lesz az Európai Bizottság következő elnöke, amit végül Angela Merkel német kancellár is elfogadott. A Financial Times brit napilap pár napja arról írt, hogy egy pártcsaládok közötti kompromisszum keretében Timmermans kerülhet előtérbe, de arra is rámutattak, hogy ez könnyen elbukhat egyes kelet- és közép-európai államok ellenállásán.

Az MTI brüsszeli forrásai vasárnap azt közölték: nem igaz, hogy Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke Timmermanst javasolja.

MTI