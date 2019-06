Labdarúgó-vb - Katar a vádaskodások kereszttüzébe került

2019. június 30. 16:29

Nem csendesednek a 2022-es labdarúgó világbajnokság rendezése körüli botrányok. Az M1 Summa című műsora megvizsgálta, milyen gazdasági szerepe van a nagy presztízsű sporteseménynek. Június 18-án őrizetbe vette a rendőrség Michel Platinit, aki 2015-ig vezette az Európai Labdarúgó Szövetséget. A korábbi UEFA-elnököt másnap ugyan el is engedték, de kiderült: a 2022-es futball vébével kapcsolatos megvesztegetési ügyek miatt hallgatta ki a francia rendőrség Korrupcióellenes Hivatala. A jelenlegi feltételezések szerint Katar többeket megvesztegetve, illegálisan vásárolta meg a következő vébé rendezési jogát.

A korrupció gyanúja szinte rögtön, a rendezési jog kihirdetését követően felmerült – mondta Szabados Gábor sportközgazdász. Amióta kihirdették Katart a 2022-es világbajnokság rendezőjének, folyamatosak a vádak Katar ellen, hogy korrupcióval, vesztegetéssel szerezték meg a világbajnokság rendezését. Fekete-fehér tények, amelyek ezt tényleg bizonyítanák, eddig még nem kerültek elő, azaz még nem tudták bizonyítani, hogy Katar valóban megvesztegetett FIFA-tagokat.

Sok az olyan információ, ami ezt sejteti, de ténylegesen, hatósági eszközökkel ezt még nem sikerült bebizonyítani – fogalmazott.

Az egyik leggazdagabb arab ország hivatalosan 2010 decemberében szerezte meg a 2022-es vébé rendezési jogát, amire az Egyesült Államok, Ausztrália, Japán és a Koreai Köztársaság is pályázott. A jelenlegi információk szerint Michel Platini sokáig az amerikai pályázatot támogatta, az amerikai vezetőkkel erről szóban meg is állapodott.

Michel Platinit, az Európai Labdarúgó-szövetség, az UEFA korábbi elnökét a napokban kihallgatták, majd elengedték (Fotó: MTI/EPA/Walter Bieri)

Ám 2010 novemberében, egy párizsi tárgyalást követően – ahol a hírek szerint többek között a katari emírrel is egyeztetett – megváltoztatta álláspontját. Katar a szavazás utolsó hetében 14:8-ra legyőzte a favoritnak tartott Egyesült Államokat. A közel-keleti ország állítólag öt voksot is megvásárolt.

Hiába a korrupciós botrány, beleillett a FIFA stratégiájába az ázsiai rendezés

Szabados Gábor ugyanakkor a katari vébé-rendezés kapcsán azt mondta, az elmúlt évek kiválasztási koncepciójába beleillett az arab ország pályázata. A katari világbajnoksággal kapcsolatban, bár nyilván mindenki azt feltételezi, hogy korrupcióval jutottak hozzá, elmondható, hogy gazdasági szempontból ez egy teljesen racionális projekt a FIFA és a nemzetközi labdarúgás szemszögéből, hiszen olyan térségbe viszik el a labdarúgó-világbajnokságot, ahol még nem rendeztek ilyet, és amelyet a labdarúgás vérkeringésébe sokkal jobban be lehetne kapcsolni, mint amennyire jelenleg benne van. Látszik, hogy a FIFA-nak a vébé-kijelölésekkel egyértelmű célja olyan területekre elvinni a futball vébét, ahol még van fejleszteni való – mondta.

Katar 2010. december 2-án kapta meg a 2022-es futball vébé rendezési jogát (Fotó: MTI/EPA/Walter Bieri)

A szakértő szerint ennek a koncepciónak része volt, hogy 2002-ben Dél-Korea és Japán, míg 2010-ben Dél-Afrika rendezhette a világ legjelentősebb sporteseményét. Az újabb térségek a szponzoroknak is gazdasági lehetőséget jelentenek – hangsúlyozta Szabados Gábor.

Mint mondta, ezek mind olyan területek, ahol nem csak futballszakmailag, hanem gazdaságilag is érdemes fejleszteni a futballt, ez pedig érdekük a szponzoroknak is. A FIFA szponzorai a legnagyobb óriáscégek és a futball-világbajnokságokon is ők hirdetnek. Nekik az is érdeke, hogy olyan új területeket, piacokat szerezzenek, ahol még nincs erős befolyásuk, vagyis az egész arab világba be tudnának törni ezek a szponzorok.

A természeti kincsek nem tartanak örökké

Katar egyébként is egyre több sporteseményt rendez – hívta fel a figyelmet a sportközgazdász. A közel-keleti ország 1995-ben ifjúsági labdarúgó-világbajnokságnak, 2004 óta minden évben a MotoGP egyik futamának ad otthont. 2011-ben itt rendezték a labdarúgó Ázsia Kupát, 2015-ben pedig az ország a férfi kézilabda-világbajnokság helyszíne volt.

Katar honosított sportolókkal próbálja növelni versenyképességét a világeseményeken, a képen Frankis Marzo kubai születésű kézilabdázó küzd katari mezben a 2019-es kézilabda világbajnokságon (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Szabados Gábor azt mondta, Katar részéről ez egy tudatos építkezés eredménye. Mint fogalmazott, Katarról tudjuk jól, hogy alapvetően a nyersanyag kitermeléséből alapozta meg a vagyonát. Viszont az Arab-öböl-menti országok pontosan tudják, hogy egyszer el fog fogyni, ami a föld alatt van, ezért megpróbálnak új utakat keresni és már most befektetni, hogy miként tudják felépíteni magukat a világ előtt. Erre különböző megoldásokat lehet látni.

Katar egyértelműen a sportot választotta.

Sok sportban rendeztek, rendeznek világeseményeket, nyilván ennek a labdarúgó-világbajnokság lenne a csúcsa. Próbálnak felépíteni katari sportolókat, sok másik országból honosítanak olyan sportolókat, akikkel Katar kiemelkedhet. Ez rengeteg pénzbe kerül, de Katar célja, hogy sport- és rekreációs központtá képezze magát, és ez legyen a profilja ebben a térségben.

A 2022-es katari tornát a nyári hőség miatt a labdarúgás történetében először télen, november 21. és december 18. között rendeznék majd. Ez jelentősen átalakítaná a nemzetközi futballnaptárt, ami az UEFA-nak, és az európai top-bajnokságoknak is jelentős nehézségeket okozna. Michel Platini őrizetbe vételével ugyanakkor ismét felerősödtek azok a hírek, amelyek szerint a FIFA elveheti Katartól a rendezési jogot. Szakértők szerint a történelmi döntéshez már meglehetősen rövid az idő, de ha mégis megtörténik, akkor új szavazást írhatnak ki.

