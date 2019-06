A YouTube megváltoztatja a videó ajánlási rendszerét

2019. június 30. 16:59

Az amerikai YouTube bejelentette a szolgáltatás főoldalán az ajánlásokban történt változásokat. A felhasználó törölheti a csatornák által kínált ajánlatokat, amelyeket nem akar látni, valamint a teljes csatornát is letilthatja. Az Up Next fül témák szerint gyűjtött videókat, például videóklippeket kínált. Mindemellett most már megtudhatjuk, hogy miért van jelen egy adott videó a felhasználói fiókunk ajánlásaiban.

„Néha olyan videókat ajánlunk, amiket a többi hasonló érdeklődéssel bíró felhasználó korábban megnézett” – mondta Essam El-Dardiry, a YouTube termékmenedzsere. „Célunk, hogy elmagyarázzuk, miért jelennek meg ezek a videók a kezdőlapon. Azért, hogy segítsünk olyan új videókat találni egyes csatornákon, amelyeket esetleg látni szeretne.”

Az újítások a főoldalon annak érdekében jöttek létre, hogy a felhasználók könnyebben irányítsák azt, valamint az ajánlási algoritmus miatti rosszindulatú tartalom elterjedésének megállítása érdekében. Az új funkciók már világszerte elérhetők az Android és iOS YouTube alkalmazásban, és hamarosan megjelennek az asztali számítógépeken is.

hirado.hu