Európa Játékok - Magyar "bronzvasárnap" a zárónapon

2019. június 30. 17:39

Öt magyar bronzérmet is hozott a vasárnapi zárónap a minszki Európa Játékokon, a 121 fős küldöttség így összesen 19 érmet, 4 aranyat, 6 ezüstöt és 9 bronzot gyűjtött a múlt pénteken kezdődött multisport-eseményen.

A nap első harmadik helye a kötöttfogású birkózók 87 kilogrammos kategóriájában szereplő Lőrincz Viktor nevéhez fűződött, aki vigaszági győzelmét követően fél órával a helyosztón is nyert, mégpedig magabiztosan, 7-1-re a horvát Ivan Huklek ellen.

A Minszk Arénában, a tornászok szerdöntői során, valamint a Csizsovka Arénában, a karatésoknál is két-két bronzérmet ünnepelhettek a magyarok.

Előbbi helyszínen előbb Péter Sára végzett harmadikként az ugrás fináléjában, majd a nap utolsó döntője, a nyújtó után Vecsernyés Dávid állhatott fel a dobogó legalsó fokára.

"Eleve egy könnyebb gyakorlattal indultam itt Minszkben, mert a felkészülésemet kisebb-nagyobb problémák hátráltatták, betegségek, illetve a tenyerem sem bírta az edzéseket. - nyilatkozott az MTI-nek a magyar versenyző. - Megpróbáltam hibátlanul bemutatni ezt a gyakorlatot, a selejtezőben akadtak még benne hibák, de úgy érzem, hogy a döntőre teljesen összejött az, amit elvártam. Nagyon boldog vagyok a bronzéremmel."

Hozzátette: mindig nehéz elsőként a szerhez lépni egy versenyen, utána ugyanis végig kell izgulni a többieket, de bízott benne, hogy a 14,066-os pontszám elég lesz a dobogóhoz.

"Ez egy magas pontszám, még annak ellenére is, hogy a gyakorlat maga nem volt nehéz. Mint minden sportágban, itt is kell szerencse, most szerencsém is volt, úgyhogy örülök" - fogalmazott.

A magyar tornászok így két harmadik hellyel zártak a fehérorosz fővárosban, miután a nap folyamán korábban Péter Sára is bronzot szerzett ugrásban.

Eredmények:

nyújtó, döntő:

1. Robert Tvorogal (litván) 14,400 pont

2. Ahmet Onder (török) 14,100

3. Vecsernyés Dávid 14,066

korábban:

női ugrás, döntő:

1. Teja Belak (szlovén) 14,283 pont

2. Angelina Melnyikova (orosz) 14,133

3. Péter Sára 14,066

A karatésoknál mindkét magyar induló az elődöntőig jutott súlycsoportjában, ott azonban Tadissi Martial (67 kg) és Hárspataki Gábor (75 kg) is kikapott, így mindkettejük nyakába bronzérem került.

A pályakerékpárosoknál is két magyar volt érdekelt a zárónapon: Lovassy Krisztián 12. helyen végzett omniumban, Szalontay Sándor pedig az első forduló reményfutama után búcsúzott keirinben.

A második alkalommal megrendezett Európa Játékok a Dinamo Stadionban rendezendő esti záróünnepséggel ér véget. A magyar zászlót a 77 kilogrammban harmadik helyen végzett kötöttfogású birkózó, Lőrincz Tamás viszi majd a ceremónián.

MTI