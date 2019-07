A Híddal való együttműködésre is kész az MKP

2019. július 1. 10:24

Választási párt létrehozását, esetleg a választási koalíció kötését tartja elfogadható együttműködési formának a jövő évi parlamenti választások előtt a Magyar Közösség Pártja, amelynek vezetői az Országos Tanácson kijelentették, tárgyalni fognak azokkal a pártokkal, melyek képesek képviselni a szlovákiai magyar közösséget. A kormánypárti Híd után a Magyar Közösség Pártja is országos tanácsülést tartott, melyen az európai parlamenti választásokon való szereplés kielemzése mellett a jövő évi parlamenti választásokra való felkészülés volt a fő téma.

A múlt héten közzétett legfrissebb közvéleménykutatás eredménye szerint sem a Híd, sem az MKP nem érné el a parlamenti bejutáshoz szükséges 5 százalékos küszöböt, ezért nem véletlen, hogy mindkettejük számára égető téma a lehetséges együttműködés. A Híd lehetőséget nyújtana más pártok képviselőjelöltjeinek, hogy induljanak az ő listájukon - az MKP viszont ezt elutasítja. A párt Országos Tanácsán elhangzott, mindenekelőtt egy választási párt létrehozását, esetleg választási koalíció megalakítását tartják elfogadható együttműködési formának „Két út áll az MKP előtt: az egyik út egy koalíció lehetősége más politikai szubjektumokkal, amely biztosítani tudja a magyar képviseletet, a másik, egy kicsit szélesebb, viszont a közösség számára talán elfogadhatóbb és jobb irány lehet: egy olyan választási mozgalomnak az elindítása, amely gyűjtőmozgalomként be tud fogadni másokat is” – fejtette ki Őry Péter, az MKP országos tanácsának elnöke.

A Magyar Közösség Pártja minden magyar politikai formációval, mozgalommal, civil szervezettel, más intézményekkel és magánszemélyekkel is egyeztetni fog. A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala mellett a történelmi egyházak képviselőit is megszólítják majd. Menyhárt József, az MKP elnöke közölte, a Híd meghívóját is megkapták, és tárgyalni fognak velük, de a nemrégiben alakult Magyar Fórumtól is kaptak már meghívót, velük is egyeztetni fognak. Arra a kérdésre, hogy Bugár Bélának, a Híd elnökének személye elfogadható-e számukra, az MKP elnöke elmondta, nem támasztanak feltételeket arra vonatkozóan, hogy a velük együttműködni akaró pártoknak ki a vezetője. „Ahol főzés van, ott edénycsörgés is van. Bizonyos, hogy lesznek majd olyanok, akik azért fordulnak el tőlünk, mert esetlegesen olyanokkal ülünk egy asztalhoz, akiket ők szeretnének káderezni vagy címkézni.

A közösségi érdeket kell nézni, ami pedig azt diktálja, hogy a széthúzás 2020-ra elveheti tőlünk azt a lehetőséget, hogy magyar ember szóljon a szlovák parlamentben a felvidéki magyar közösségért“ – fogalmazott Menyhárt. Az MKP elnöke hozzátette, nem állnak szóba szélsőséges pártokkal, és nem várnak meghívót tárgyalásra a Smertől és a Szlovák Nemzeti Párttól sem. Csakis demokratikus pártokkal, ellenzéki pártokkal és olyan politikai szubjektumokkal ülnek tárgyalóasztalhoz, akik képesek képviselni a magyar közösséget.

InfoStart