Új néven lesz letölthető a Vonatinfó alkalmazás

2019. július 1. 10:36

Az elmúlt év fejlesztéseinek köszönhetően óriási népszerűségnek örvend a Vonatinfó alkalmazás, mellyel az utasok akár úton, vagy útközben, mobilon, sorban állás nélkül is megvehetik jegyüket. Az újdonságoknak köszönhetően azonban jelentősen megváltozott az alkalmazás által nyújtott szolgáltatás, ezért a vasúttársaság MÁV-ra változtatta az applikáció nevét – írta közleményében a MÁV Zrt.

Az elmúlt évben a Vonatinfó alkalmazásban elérhető egyik legjelentősebb fejlesztés volt, hogy a menetrendi információkon túl az utasok vonatjegyeiket is megvásárolhatják az applikáción keresztül. Ez bővült június 6-tól, amikortól már a MÁV-HÉV H5-ös (szentendrei) járatának Budapesten kívüli szakaszára is elérhetőek a menetjegyek ebben a formában – közölték. Mint írták, az eddigi elnevezés már nem tükrözi az alkalmazás által kínált szolgáltatást, ezért a nemzetközi példákat is követve a vasúttársaság az alkalmazás nevének megváltoztatása mellett döntött. Így július 2-től az applikáció MÁV néven lesz elérhető a Google Play-en és az AppStore-ban.

MTI