Maruzsa Zoltán: Magyarország kormánya elvárja Ukrajnától a kárpátaljai magyarok biztonságának garantálását

2019. július 1. 15:59

Kérjük és elvárjuk Ukrajnától a kárpátaljai magyarok biztonságának garantálását, jogaik biztosítását, az anyanyelven való oktatás garantálását a bölcsődétől a felsőoktatásig, s a magyar nyelv használatának lehetőségét a mindennapi életben – jelentette ki Maruzsa Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) köznevelésért felelős helyettes államtitkára hétfőn Beregszászon, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tanévzáró és diplomaátadó ünnepségén.

A hagyományoknak megfelelően a református templomban megtartott tanévzáró rendezvényen mondott köszöntőjében Maruzsa Zoltán hangsúlyozta, a kárpátaljai magyarságot és intézményeit az elmúlt években ért kihívások ellenére a főiskola jelentős eredményeket ért el. Hozzátette, „bízunk abban, hogy elválaszthatjuk majd egymástól a Petro Porosenko-éra intézkedéseit Volodimir Zelenszkij, új ukrán elnök és vezetés politikájától, és reménykedve tekinthetünk a magyar-ukrán kapcsolatok normalizálódása elé” – tette hozzá.

Kiemelte, a magyar kormány a továbbiakban is a magyar-ukrán kapcsolatok javításán fog munkálkodni, számít az újonnan megválasztott elnök pozitív szerepvállalására, hiszen Magyarországnak szomszédos országként érdeke egy stabil, fejlődő Ukrajna. Mindazonáltal „az együttműködés közben is kérjük és elvárjuk Ukrajnától a kárpátaljai magyarok biztonságának garantálását, jogaik biztosítását, az anyanyelven való oktatás garantálását a bölcsődétől a felsőoktatásig, s a magyar nyelv használatának lehetőségét a mindennapi életben.” Fontosnak tartjuk a magyar érdekképviselet megmaradását az ukrán Legfelsőbb Tanácsban, ezzel is megőrizve a kárpátaljai magyarság lehetőségét érdekeinek képviseletére – mondta. Kifejtette, bízunk abban, hogy az élet a nehézségek ellenére visszatérhet a megszokott kerékvágásba, s az együttműködésünket új alapokra helyezhetjük Ukrajnával, ami mindenki érdeke. A helyettes államtitkár elmondta, a Rákóczi-főiskola a legszebb példája annak, mit érhetünk el a közös munka, a békés együttműködés során.

Aki felkeresi a főiskolát, láthatja, hogy az egy európai színvonalú intézmény, amely a kontinens bármely pontján megállná a helyét – emlékeztetett. Maruzsa Zoltán elismerését fejezte ki a főiskola tanárainak, vezetésének és különösen Orosz Ildikó rektornak azért is, hogy „Beregszászt felhelyezték a Kárpát-medencei magyar felsőoktatás térképére és a régióban jegyzett intézményt hoztak létre.” Tanévértékelő beszámolójában Orosz Ildikó elmondta, hogy az 2018-2019-es tanévben 1210 diák tanult a főiskolán, akik közül 228 végzős veheti át diplomáját. Emlékeztetett arra, hogy a kárpátaljai magyarságra és intézményeire 2016 óta egyre fokozódó nyomás ellenére az elmúlt tanévben jelentős mértékben bővült a főiskola anyagi-műszaki bázisa, és az intézmény új létesítményekkel, szakokkal gazdagodott, diákjai és tanárai számos sikert értek el az ukrajnai, anyaországi és nemzetközi tudományos életben, a felsőoktatási együttműködés terén.

Orosz Ildikó elítélte, hogy az utóbbi években az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) munkatársai sorozatosan zaklatták mondvacsinált indokokkal a főiskola tanárait és diákjait, kihallgatásokra idézve be őket tudományos konferenciákon tartott előadásaik és publikációik miatt. Jelezte, a kárpátaljai magyarság ellen Ukrajnában indult támadások és médiakampány következtében a főiskola kénytelen volt őrző-védő szolgálathoz fordulni, hogy megvédjék az intézmény diákjait és tanárait az ukrán „aktivisták” rendszeressé vált provokációitól.

MTI