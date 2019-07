Változtattak módszereiken a földközi-tengeri embercsempészek

2019. július 1. 16:58

Miközben a sajtó a Sea-Watch 3 civil mentőhajó fedélzetén lévő mintegy 40 migráns sorsára figyelt, jóval több menedékkérő érkezett Olaszországba, miután a földközi-tengeri embercsempészek változtattak módszereiken, hogy észrevétlenül vigyék az embereket olasz területi vizekre – jelentette hétfőn az ARD német közszolgálati televízió.

A csatorna római tudósításában arról számol be, hogy ebben a két hétben több mint 300 menedékkérő ért sikeresen partot Olaszországban, annak ellenére, hogy Matteo Salvini jobboldali olasz belügyminiszter megtiltotta a migránsokat szállító hajóknak, hogy kikössenek Olaszországban.

A tévé az ENSZ helyi illetékeseire hivatkozva számolt be arról, hogy az embercsempészek alkalmazkodtak az olasz szigorhoz, és új módszert vezettek be, amelyet a csatorna anyahajótrükknek nevez. Ez abból áll, hogy a migránsokat nem lélekvesztőkön indítják útnak Európa felé Észak-Afrikából, hanem nagyobb hajókat használnak, és egy fordulóval a legtöbbször száznál több embert rejtenek el a hajó belső tereiben, a fedélközben, így kívülről nem látható, hogy a hajó menedékkérőkkel közelít az olasz területi vizekhez.

A csempészhajók az olasz vizek megközelítése után kisebb csónakokba és vízi járművekbe ültetik utasaikat, akik ez után vagy elérik a partot, vagy olasz vizekről az olasz hatóságok is kötelesek őket Olaszországba vinni.

Emellett az ENSZ illetékesei arra is kitértek, hogy Törökországban és Görögországban tevékenykedő bűnözők vitorlás jachtokkal is csempésznek embereket Nyugat-Európába, ám míg Líbiában az átkelésért mintegy 3000 dollárt (mintegy 855 ezer forint) kérnek áldozataiktól, a vitorlásokkal dolgozó embercsempészek 10 ezer dollárért (hozzávetőleg 2,85 millió forint) teszik meg az utat. Ezeket a hajókat azért különösen nehéz kiszűrni, mert elvegyülnek a tengeren hajózó rengeteg vitorlás jacht között.

Federico Fossi, az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságától arra hívta fel a figyelmet, hogy a csempészek általában a korábbiaknál jobb állapotú vízi járműveket használnak, de az átkelés így is továbbra is életveszélyes; minden hatodik ember, aki megpróbál Olaszországba vagy Máltára jutni Líbiából, nem éli túl az utazást.

MTI