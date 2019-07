Szószólót választ az Országgyűlés

2019. július 2. 08:06

Az Országgyűlés ma az alapvető jogok biztosává választhatja Kozma Ákost, a Független Rendészeti Panasztestület elnökhelyettesét.

A parlament aktuális ülésének második, befejező napja reggel 8 órakor napirend előtti felszólalásokkal indul, ezt követi az új ombudsmanról szóló szavazás. Áder János köztársasági elnök Kozma Ákost javasolta a posztra, aki 2010 óta a Független Rendészeti Panasztestület elnökhelyettese. Az alapvető jogok biztosának tisztségét 2013 szeptembere óta Székely László, az ELTE jogi kara polgári jogi tanszékének tanára tölti be.



Eredményes választás esetén az új ombudsman le is teheti esküjét a plénum előtt.



A képviselőknek tíz előterjesztésről is dönteniük kell. Elfogadhatják például az úgynevezett lex Czeglédy törvénymódosítást, amely kimondja: a mentelmi jog nem illeti meg azokat a képviselőjelölteket, akik ellen büntetőeljárás van folyamatban, kényszerintézkedés hatálya alatt állnak, illetve a vádemelés még a jelöltté válás előtt megtörtént.



Szavaznak továbbá a közigazgatási bíróságokról szóló törvény hatálybalépésének elhalasztásáról, a kormány köznevelési törvénycsomagjáról, a jövő évi költségvetés megalapozásáról, valamint az Amerikai Egyesült Államok fegyveres erői magyarországi állomásozásának engedélyezéséről.



A határozathozatalok után a trafiktörvény felülvizsgálatáról tartanak általános vitát a fideszes Lázár János kezdeményezésére.

MTI