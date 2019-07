Kovásznai lovas nyerte a rendőri beavatkozástól beárnyékolt Székely Vágtát

2019. július 2. 08:46

Bár indulás előtt leesett lováról, visszapattanva rajt-cél győzelmet aratott a Székely Vágtán a Kovászna város színeiben versenyző Fazakas János Alpár. A kilencedik alkalommal megszervezett Székely Vágta zárónapján több ezer néző látogatott ki a maksai Óriás Pincetetőre, hogy végigkövesse a budapesti Nemzeti Vágta hivatalos előfutamának számító Székely Vágta-, illetve a székelyföldi házi versenynek számító Góbé futam döntőjét, illetve a programot színesítő lovas bemutatókat.



A Székely Vágta döntőjébe a szombati előfutamokat megnyerő négy ló és lovas feszült egymásnak, így a tavalyi győztes Tamás Csaba, Fiber nevű lovával Farkaslaka színeiben-, Bartha Ferenc, Pasadenával Előpatakot képviselte, Antal Csaba, Shaba levű lovával Csíkdelnének versenyzett, és Fazakas János Alpár, Pillangó nevű lovával Kovászna városa színeiben állt rajthoz. A felvezető körben tapintható volt a lovak és lovasok feszültsége, nagy volt a tét, mindannyian nyerni szerettek volna.



A rajt előtti néhány méteren Pillangó le is dobta hátáról lovasát, ám Fazakas János Alpár gyorsan visszapattant a nyeregbe, és ekkor Bendes Csaba vágta-igazgató zászlójával meg is adta a jelt az indulásra. A kovásznai versenyző és lova robbanásszerű rajtot vett és sikerült azonnal élre törnie. Szorosan mellette volt az előpataki Bartha Ferenc, Pasadenaval, és jött mögötte Tamás Csaba is Fiberrel. Az újoncként benevezett és döntőig lovagoló csíkdelnei Antal Csaba és Shaba nevű lova a negyedik helyt csípte meg a rajtnál. Fazakas János Alpár nyerte az idei Székely Vágtát Galéria megnyitása A győztes kiléte már az első körben el is dőlt, hiszen Pillangó magabiztosan megőrizte első helyét, miközben a második helyezésért zajlott a harc.



A tavalyi győztes Tamás Csaba, Fiberen többször próbálta megelőzni Pasadenát, akinek nyergében ülő Bartha Ferenc azonban rutinosan zárta az íveket egészen az utolsó fél körig, amikor a második helyzetett vesztett lendületéből és ezt kihasználva, a farkaslaki versenyző megszerezte a második helyet. Az így kialakuló sorrend el is döntötte, hogy kik képviselik Székelyföldet az októberben sorra kerülő budapesti Nemzeti Vágtán, ahol ott lesz a Székely Vágta első három helyezettje, illetve az eseményt szervező Sepsiszentgyörgy lovasa.



„Eddig mofetta-nagyhatalom voltunk, most már a lovagversenyben is jeleskedik a város”- kommentálta elégedetten versenyzője eredményét Gyerő József, Kovászna város polgármestere. Kászonaltíz nyerte a Góbé futamot A szombati előfutamok alapján három lovasnak kellett volna rajthoz állnia a Góbé Futam vasárnapi döntőjében, ám Csíkszentkirály zsokéja, lova sérülése miatt kénytelen volt visszalépni, így a Bereck színeiben versenyző Mojzi Árpád, Amira nyergében és a Kászonaltíz színeiben futó Ferencz Árpád, Tajga nyergében vonult a pályára.



A Góbé Futam döntője Galéria megnyitása Mindkét lovas magabiztosan ugrott ki a startnál, az első kör feléig fej-fej mellett haladtak, amikor a berecki Mojzi Árpádnak sikerült élre törnie. Kászonaltízi ellenfele viszont nem adta alább, másfél kör után sikerült megszereznie a vezetést. Az utolsó félkörben a kászonaltízi Ferencz Árpád már magabiztosan menetelt és megnyerte a székelyföldi házi versenynek számító Góbé futamot.



Túlbuzgó rendőrök okoztak botrányt a Székely Vágtán



Szombat este a maksai rendőrök viselték ki magukat a Kincsem, a legyőzhetetlen csodakanca című lovasszínházi előadás közben. Még alig tíz perc volt hátra a Nemzeti Lovas Színház előadásából, amikor a játékteret a közönségtől elválasztó sávra behajtott egy villogó rendőrautó, amelyből kipattant két egyenruhás és vitatkozni kezdett a szervezőkkel. Ez a közjáték jelentősen rontotta a szabadtéri színházi előadás láthatóságát, ezért a nézők hangos füttyel és bekiabálással fejezték ki nemtetszésüket. Ezt nem vette jó néven az egyik maksai rendőr, aki fenyegetően oda is szólt az egyik elégedetlenkedő nézőnek: „Vezi că mă întorc după tine!”

A lovas rendezvény szervezőinek elmondása szerint a rendőrök azt sérelmezték, hogy valahol egy szabálytalanul parkoló autó akadályozza a forgalmat, és azt követelték, hogy azonnal szakítsák félbe a lovas színházi előadást és a hangosbemondóba mondják be, hogy el kell mozdítani a szabálytalanul parkoló járművet. A szervezők viszont ezt a kérést nem tartották indokoltnak, annál is inkább, hogy még mintegy 10 perc volt hátra az előadás végéig.

A megyei rendőrség elnézést kért az incidensért

A maksai rendőrök botrányos viselkedése kapcsán a Krónika napilap megkereste Petre Sorin Anghelescut, a megyei rendőrség osztályvezetőjét, aki ellenőrizte a történteket, és az intézmény nevében elnézést kért. A rendőrparancsnok elmondta: semmi nem indokolta a maksai rendőrök effajta viselkedését, ezért belső vizsgálatot helyezett kilátásba a túlbuzgó beosztottjai ellen.

