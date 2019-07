Pados József atya vasmisét ünnepelt szülőfalujában

2019. július 2. 12:05

Pados József nyugalmazott tatai c. apát, székesegyházi kanonok, komáromi plébános atya idén ünnepli pappá szentelésének 65 éves jubileumát. József atya szülőfalujában, Bőn mutatott be hálaadó szentmisét paptestvéreinek körében. A szentmise szónoka Veres András győri megyéspüspök volt.

Szentbeszédében a főpásztor a hűség nélkülözhetetlen fontosságát állította a figyelem középpontjába. Kifejtette, hogy napjainkban sajnos egyre kevesebb alkalom nyílik papi jubileumot ünnepelni, egyre ritkább a hasonló esemény a civil életben is. Ennek több oka is lehet, többek között az, hogy ma hiánycikk lett a hűség. Sokan kételkednek a hűség megvalósíthatóságában, mert kétségtelenül ez elszántságot, olykor küzdést, a kísértéssel szembeni ellenállást igényel. Aki egy életre elköteleződést fogad, tudja, hogy nem könnyű dologra vállalkozik, de bízik Isten segítségében. Érdemes megfontolni azt is, hogy sokan nem hisznek a hűségben, viszont bármilyen nehéznek is tűnik, az ember mégis vágyódik rá. Hűségünknek pedig Istenbe vetett bizalmunk lehet az alapja. Odaadásunk akkor mondható teljesnek, ha készek vagyunk a szeretet állandó megújítására, folyamatos karbantartására.

Arra hívta fel a figyelmet András püspök, hogy szükségünk van a jó példákra, s elmondta, hogy József atya sem önmagának tulajdonítja a 65 éves hűséget, hanem Isten ajándékának tekinti. Példaként a Szentírást idézte: „Nem mintha magunktól képesek volnánk valamit is kigondolni, mintegy a saját erőnkből, hiszen az alkalmasságunk Istentől való” (2Kor 3,5). Az apostoli küldetés Istentől ered. Ő megmentett és szent hívással meghívott minket: „[…] vállald az evangéliumért a szenvedéseket velem együtt, bízva az Isten erejében, aki megváltott és a szent hivatásra meghívott minket, nem tetteink alapján, hanem saját elhatározásából és kegyelméből, amelyet Krisztus Jézusban örök idők óta nekünk ajándékozott” (2Tim 1,8-9).

Szentbeszédében utalt a 65 év alatt végbement megannyi társadalmi és Egyházi változásokra. Említést tett arról, hogy az élet számos területén mennyi új kihívás született, s hosszú időn át mennyi drámai küzdelmet éltünk át a múltra jellemző egyházellenes légkörben. Sajnos még ma is látjuk és tapasztaljuk körülöttünk az ateizmus és a materialista-szemléletmód következményeit.

A keresztény ember számára az élet szent, és az Isten ajándéka. Vajon képes-e az ember ajándékként felfogni az életet? Isten szeretetéből fakadt életünk hívja fel arra is a figyelmet, hogy tudjunk egymás számára ajándékká válni. Ennek két útja lehetséges: házasságot kötni, vagy a papi, szerzetesi hivatást választani. Ajándékká válni úgy lehet, ha feltétel nélkül adjuk önmagunkat. „Senki sem szeret jobban, mint az, aki életét adja barátaiért” (Jn 15,13). Az ember szeretetre született: szeretetet önzetlenül adni és elfogadni a másiktól. A családban kapjuk meg mindehhez az alapot. Milyen fontos, hogy önzetlenül szeressünk, hisz a tönkrement házasságok, megkeseredett életek mind-mind arról tanúskodnak, hogy az ember saját önző életfelfogásának, egyirányú szeretetének az áldozata.

Végezetül a papságra mint ajándékra hívta fel a figyelmet a főpásztor. Egy pap ajándék paptársainak és a híveinek egyaránt. A papi hivatásra irányuló hívószó is nagy kegyelem és ajándék, amelyre a válasznak is méltónak kell lennie. Az ajándék nagyságával szemben azonban az ember saját elégtelenségével is szembesül gyakran, hiszen „az ember sohasem mondhatja, hogy teljes mértékben válaszolt az ajándékra” (Szent II. János Pál Pápa). Ezért csupán alázattal lehet beszélni az elért eredményekről. A pap Krisztusra bízza az életét, mert tudja, hogy Ő előbb szeretett minket, mint mi Őt.

Hangsúlyozta, hogy a papi élet értelme és célja: minden nap életüket adni Isten gyermekeiért. A Krisztussal való azonosulás pedig minden pap számára a szentmisében különös módon átélhető: „Ez az én testem, mely értetek adatik…”

Zárszóként Kozma László költő Mint élő kenyér című versét idézte a főpásztor. A verssorok a keresztény élet lényegét, a papi élet esszenciáját ragadják meg:

Íme a test, mely érted adatott,/ S a vér, amely a bor színén ragyog./ Az életed, amely csak benne él, / Általa lesz megszentelt kenyér./ Kenyér, hogy táplálhass másokat, / Mert Krisztus a társává fogad.

