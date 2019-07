A székesfehérvári közgyűlés vizsgálatot kért a baktériumfertőzés miatt

2019. július 2. 16:09

Székesfehérvár önkormányzatának közgyűlése keddi rendkívüli ülésén teljes körű vizsgálatot kért az üzemeltetőtől annak érdekében, hogy feltárja a MOL Aréna Sóstóban lévő ivóvíz Pseudomonas aeruginosa baktériummal fertőződésének tervezői, kivitelezői vagy egyéb más okait, mert az esetleges kártérítési igényét a város csak ezt követően nyújthatja be.

A tavaly év végén átadott stadionban tartott ülésen a képviselők egyhangúlag támogatták az ellenzék javaslatát, és utasították a Székesfehérvári Városfejlesztési Kft.-t a vizsgálat lefolytatására.



Guti Péter, a kft. ügyvezetője emlékeztetett arra, hogy a létesítmény múlt novemberben használatba vételi engedélyt kapott, akkor vízminőségi probléma nem volt. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) december közepén - mintavételt követően - jelezte a baktérium jelenlétét a vízhálózatban, de az akkori intézkedések hatására a probléma megszűnt.



Január és május között több alkalommal, több helyről vettek mintát, egyik sem jelezte a baktérium jelenlétét, májusban azonban sokkal nagyobb számban volt jelen a vízhálózatban. A korábbi intézkedéseken túl folyamatos fertőtlenítésre képes berendezéseket telepítettek, ezen túlmenően csapra szerelt fertőtlenítő eszközök is működnek.



Guti Péter szerint a hálózati probléma megszüntetéséhez egy kis időre lesz még szükségük, mivel több ezer méter vezeték és több száz szerelvény, vízvételi pont van az épületben, de hamarosan az is megtörténik.



"A minden kétséget kizáró ok ma még nem ismert" - tette hozzá, egyúttal jelezte, ilyen méretű vízhálózatokban nem egyedülálló dolog a fertőzés, a probléma ugyanakkor nem érinti a lelátót és a kerengőt, csak a főépületet, miközben ugyanazon a hálózaton van az egész stadion.

Rácskai András, a Fejérvíz Zrt. műszaki vezérigazgató-helyettese hangsúlyozta, hogy Székesfehérvár ivóvízhálózatában semmilyen probléma nincs, baktérium csak a belső hálózatban van.



"Az épületbe egészséges ivóvíz megy be, onnan pedig kifelé fertőzés nem mehet" - fűzte hozzá.



Megjegyezte, hogy a baktérium jellemzően új építésű épületekben jelenik meg, de nem szuperbaktérium, és nehezen, de kiirtható. Leszögezte, hogy a MOL Aréna Sóstóban "nincs fekália az ivóvízben".



Horváth-Tancsa Ágnes (Szövetségben Fehérvárért) az okok alapos kivizsgálását kérte, míg But Sándor (Együtt) rámutatott, nagy kár keletkezett azzal, hogy a stadion jelenleg nem alkalmas mérkőzések megrendezésére a fertőzött víz miatt. Márton Roland (MSZP) szerint az ügyben politikai felelősséget senki sem vállal, miközben egy több mint tízmilliárdból épült stadiont nem lehet használni. Földi Judit (DK) a májusi fertőzést bizonyító laborvizsgálat jegyzőkönyvének nyilvánosságra hozatalát kérte.



Cser-Palkovics András (Fidesz) polgármester felelőtlen viselkedésnek nevezte, hogy Márton Roland rémhíreket terjesztett a fertőzéssel kapcsolatban az elmúlt napokban.



Jelezte, hogy a baktérium megjelenése után azonnal hermetikusan elzárták a víztől az embereket.



A stadionban jelenleg nem ivóvizet használnak, de lehet rendezvényeket tartani benne, erről előzetesen mindenki tájékoztatást kap.



A MOL Aréna Sóstót bérlő Fehérvár FC labdarúgócsapata múlt pénteken jelentette be, hogy nem Fehérváron, hanem a felcsúti Pancho Arénában fogadja július 18-án az Európa-liga első selejtezőkörének visszavágóján a montenegrói FK Zeta Golubovci gárdáját.



"A Fehérvár F.C. Kft. mint a mérkőzésekért és az azon résztvevőkért teljes körűen felelős rendező, a rendelkezésre álló információk alapján nem látja garantáltnak a biztonságos mérkőzésrendezés körülményeit Sóstón" - volt olvasható a klub honlapján.



Az önkormányzat akkori közleménye szerint labdarúgó-mérkőzések rendezésére az öltözőblokk kivételével - ahol szintén folyamatban van a helyzet megoldása - alkalmas a stadion, és várhatóan az öltőzők használhatósága is biztosított lehet az első tervezett hazai mérkőzés időpontjáig.



A klub szerint az önkormányzat közleményében is elismeri, hogy a főépületben található öltözőblokkok nem használhatóak rendeltetésszerűen, így a kockázatmentes működés nem biztosított a sportolók, a szakmai stábok, a játékvezetők és a mérkőzés szervezésében résztvevő egyéb szereplők részére. Hozzátették: pillanatnyilag nincsen garancia arra, hogy a problémát valóban sikerül megnyugtatóan megoldani az első mérkőzés megkezdéséig.



A Fehérvár FC július 18-án fogadja az FK Zeta Golubovci együttesét, továbbjutás esetén pedig a selejtező második fordulójában is a Pancho Arénában játszaná hazai meccsét a Magyar Kupa-győztes.



MTI