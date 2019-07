Trump újraválasztási kampánya három hónap alatt 105 millió dollárt gyűjtött

2019. július 2. 19:15

Az elmúlt három hónapban 105 millió dollárt gyűjtött Donald Trump amerikai elnök újraválasztási kampánya - hozta nyilvánosságra kedden a kampány vezetője.

Brad Parscale kampánymenedzser szerint az összeg nagysága annak bizonyítéka, hogy Donald Trump "elsöprő támogatottságnak örvend".



Az összeget az elnök kampánycsapatához csatlakozó, pénzgyűjtéssel foglalkozó szervezetek és a Republikánus Országos Bizottság (RNC, a párt vezető szerve) gyűjtötte. Az elnök kampánycsapata 54 milliót, a Republikánus Párt 51 millió dollárt gyűjtött. Ronna McDaniel, a Republikánus Párt elnöke közleményében leszögezte: a "rekordokat döntő összeg" azt is jelzi, hogy a pártnak sikerült új támogatókat is megszólítania. McDaniel hozzáfűzte: "munkatársaink már keményen dolgoznak a terepen szerte az országban".



Parscale újságíróknak úgy értékelte: a demokrata elnökjelölt-aspiránsok egyike sem képes versenyezni sem Donald Trump tehetségével a kampánypénzek gyűjtését illetően, sem pedig az elnök támogatottságának elérésében A Politico című lap a rekordnak számító összeg kapcsán megjegyezte: emellett "elhalványu"l az a 85 millió dollár, amelyet hasonló időszakban az akkori elnök, Barack Obama újraválasztási kampánya és pártja gyűjtött össze 2011-ben.



Hétfőn egyébként a demokrata elnökjelölt-aspiránsok egyike, Pete Buttigieg - egy indianai kisváros polgármestere - jelentette be, hogy kampánya az év második negyedében 24.8 millió dollárt gyűjtött össze, amely a demokrata táboron belül kiemelkedő: Buttigieg e tekintetben maga mögé utasította mind Joe Biden volt alelnököt, mind Bernie Sanders vermonti szenátort. Sanders szintén hétfőn jelentette be, hogy a kampánya rendelkezésére álló összeg az elmúlt három hónapban 18 millió dollárral gyarapodott.



MTI