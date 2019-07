Koalíciós feszültséget okoz Berlinben von der Leyen jelölése

2019. július 2. 23:16

Koalíciós feszültséget okoz Berlinben, hogy az Európai Tanács Ursula von der Leyen német védelmi minisztert jelölte az Európai Bizottság elnöki posztjára - derül ki a kormánypártok vezetőinek kedd esti nyilatkozataiból.

Az Angela Merkel kancellár konzervatív Kereszténydemokrata Uniójával (CDU) és a bajor Keresztényszociális Unióval (CSU) nagykoalícióban kormányzó Német Szociáldemokrata párt elutasítja a konzervatív védelmi miniszter jelölését a bizottság élére. Malu Dreyer, Manuela Schwesig és Thorsten Schäfer-Gümbel az SPD elnöksége részéről tudatta, hogy nem tudnak olyan jelöltet támogatni, aki semmilyen módon nem vett részt az európai választási folyamatban. Mint írják: "ez az Európai Unió demokratizálására tett kísérlet kicsúfolása lenne". A politikusok a Die Welt konzervatív német lap honlapja szerint a koalíciós szerződést is szóba hozták, és utaltak arra, hogy a koalíciós pártok átláthatóbb, emberközelibb, demokratikusabb Európai Unió mellett tettek hitet.



Bírálta a döntést Markus Söder, a szintén konzervatív, bajor CSU vezetője is.



"Manfred Weber lett volna a legitim bizottsági elnök. Úgy lett volna demokratikus. Kár, hogy a demokrácia szenvedett vereséget, és a hátsó szobákban kötött alkuk kerekedtek felül" - fogalmazott Söder a dpa német hírügynökségnek nyilatkozva, bár világossá tette, hogy támogatják a német jelölt megválasztását, mert remek dolog, hogy évtizedek után ismét egy német politikus vezetheti az Európai Bizottságot.



"Hazánk és Európa iránt érzett felelősségünk miatt elfogadjuk a döntést, de ünnepelni nincs okunk. Németország ezzel pontot szerzett, de ez Európa számára vereség" - fogalmazott a bajor pártvezető.



Martin Schulz, az Európai Parlament korábbi elnöke és az SPD egykori vezetője a Tagesspiegel című lapnak nyilatkozva élesen bírálta a döntést, amely szerinte az európai parlament arculcsapásával ér fel. "Ez Orbán Viktor és európai szélsőjobboldali szövetségesei diadala" - fogalmazott a szociáldemokrata politikus.



Von der Leyen jelölése az Európai Parlament szociáldemokrata frakciója részéről is ellenállásba ütközött, miután Iratxe Garcia frakcióvezető mélyen kiábrándítónak nevezte az Európai Tanács döntését, mert a szociáldemokrata frakció tartja magát ahhoz, hogy az állam- illetve kormányfőknek valamelyik pártcsalád csúcsjelöltjét kellett volna jelöltként megnevezniük. A német szociáldemokraták EP-küldöttségének vezetője az Európai Tanács szegénységi bizonyítványának nevezte a döntést.



Az Európai Tanács kedd délután döntött arról, hogy Ursula von der Leyen német védelmi minisztert jelöli az Európai Bizottság élére, a francia Christine Lagarde-ot az Európai Központi Bank elnöki posztjára, Josep Borell spanyol külügyminisztert, az EP korábbi elnökét az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselői posztjára javasolja, Charles Michel belga kormányfőt pedig megválasztotta Donald Tusk utódjának az Európai Tanács elnöki posztján.

MTI