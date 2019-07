Négy jelölt szállt versenybe az Európai Parlament elnöki tisztségéért

2019. július 2. 23:36

Négy jelölt szállt versenybe a kedd esti határidőig az Európai Parlament (EP) elnöki tisztségéért, közülük a legnagyobb esélyesnek David-Maria Sassoli olasz szociáldemokrata képviselő számít.

A posztért, amelyről szerdán szavaz a testület, Sassoli mellett a német zöldpárti Ska Keller, valamint Jan Zahradil, az Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR) frakció cseh és Sira Rego, az Egyesült Európai Baloldal - Északi Zöld Baloldal (GUE-NGL) spanyol tagja indul.



A tagállami vezetők kedd esti megállapodásuk keretében azt javasolták, hogy az EP elnökségét az ötéves ciklus első felében szociáldemokrata, utána pedig néppárti képviselő töltse be, és az Európai Néppárt nem is indított saját jelöltet, így David-Maria Sassoli megválasztására mutatkozik a legnagyobb esély.



Az elfogadáshoz a leadott szavazatok abszolút többségére van szükség, amennyiben ez elsőre nem jön össze, akkor újabb fordulókat tartanak.



Az elnöki poszt mellett az EP tizennégy alelnökének személyéről is dönt szerdán a testület.

MTI