Újabb ellenzéki előválasztások lehetnek a fővárosban

2019. július 3. 08:56

Erre utalnak a lehetséges indulók nyilatkozatai, és sajtóhírek is. Hiába jelentették be már áprilisban a kerültek felosztását a baloldali pártok, Zuglóban, Ferencvárosban és Csepelen is kiújultak, illetve folytatódnak a viták. A Párbeszéd szerint az az egyik baj, hogy túl sok az alkalmas jelölt az ellenzéki oldalon. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője úgy látja, hogy az ellenzéki marakodás igazából csak most kezdődik – közölte az M1 Híradója.

„Karácsony Gergely elmondta, hogy az ellenzéknek engem kellene támogatnia” – érvelt jelöltsége mellett közösségi oldalán Baranyi Krisztina. A független politikus ezután belinkelte saját petícióját is, amelyet azért indított, hogy ő legyen az ellenzék közös polgármesterjelöltje Ferencvárosban.

A Momentum ugyanis nem fogadja el Baranyi Krisztina személyét, és – az áprilisi ellenzéki megállapodás ellenére – saját jelöltjüket, Jancsó Andreát indítanák vele szemben.

Fekete-Győr András, a Momentum elnöke a párt döntését azzal magyarázta, hogy nehéz együtt dolgozni Baranyi Krisztinával, és szerinte ezt a többi párt is így látta a tárgyalásokon.

A párbeszédes Tordai Bence kedden elismerte, hogy nem minden kerületben van egyetértés. Szerinte túl sok alkalmas jelölt van, ugyanakkor ők kitartanak Baranyi Krisztina mellett.

Baranyi Krisztina a Klubrádiónak úgy nyilatkozott, hogy szerinte „nagyon káros ez a helyzet”, ugyanis már rég „a kampánynál kellene tartani”. Hozzátette azt is, „hogyha nem ő lesz a közös polgármesterjelölt, kezdeményezni fog egy ferencvárosi előválasztást”.

Zuglóban is előválasztást tarthatnak. A Magyar Nemzet információi szerint ott a Momentum Mozgalom EP-választás után megnőtt politikai étvágya nehezíti az együttműködést. A lapnak egy névtelenséget kérő forrás úgy fogalmazott: „május 26-át követően megnőtt egyes pártok arca.”

A múlt héten Csepelen is borult az ellenzéki megállapodás. Itt az MSZP-s Takács Mónika indult volna, időközben azonban visszahívták, de azt ő sem tudja, hogy miért.

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője szerint az ellenzéki marakodás még csak most kezdődik el, ami jelentősen rontja majd az ellenzék esélyeit az őszi önkormányzati választáson. Úgy fogalmazott, „nem tartja kizártnak azt sem, hogy megismétlődik a 2014-es helyzet, amikor is az utolsó pillanatban – a választók arculcsapásának is értékelhető módon – az ellenzék visszaléptette jelöltjét, Falus Ferencet, hogy aztán Bokros Lajost támogassa.”

hirado.hu - M1 Híradó