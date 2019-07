Harminc óra alatt négy gyilkosság történt Pest megyében

2019. július 3. 10:06

Egy lány megölte az apját, egy báty a húgát, egy férfi az exfeleségét és egy felgyújtott holttestet is találtak a nyomozók. Másfél hete, hétvégén 30 óra alatt négy gyilkosság történt Pest megyében. A gyilkossági nyomozók vezetője szerint a forrónyomos kollégái a szemlék végére se értek és már kapták a következő riasztást, így rendkívüli mozgósítást kellett elrendelni. A Kékfény riportja.

A pünkösdöt követő vasárnap, június 16-án, valamivel dél után egy galgahévízi házhoz riasztották a rendőrséget, itt ölte meg az apját egy tinédzser lány.

A 13 éves lány megmentette a családtagok életét

A családtagok állítása szerint a 13 éves lány megmentette az életüket: az agresszív férfi először rátámadt az anyára, aztán a fiát késsel hasba szúrta, a fiatalt életveszélyes állapotban vitték kórházba. A kamaszlány ekkor avatkozott közbe: leszúrta az apját. Rendőrségi információnk szerint a férfi régóta terrorizálta a családját.

A hatóságok most vizsgálják a lány életkora miatt belátási képességét, és azt is tisztázni, kell, vajon tényleg jogos védelmi helyzetben cselekedett-e. A törvény szerint ugyanis már büntethető. A nyomozók egyelőre nem adnak tájékoztatást az ügyről, a gyereket különleges bánásmóddal kezeli az igazságszolgáltatás.

Nem sokkal később Dánszentmiklósról érkezett bejelentés

Épp csak elkezdte a galgahévízi helyszínen a felderítést a Pest megyei forrónyomos csoport, amikor délután 5 órakor érkezett a bejelentés, hogy elszenesedett holttestet találtak egy dánszentmiklósi házban.

Egy középkorú tulajdonos lakott itt egy másik férfival, akinek egy ideje szívességből szállást adott. Alkalmi munkákból éltek, rendszeresen lerészegedtek, veszekedtek, hangoskodtak, mesélték kamerán kívül a környékbeliek. Június 16-án a szomszédok észlelték, hogy valami ég a portán – mondta Horváth Sándor, a Pest Megyei Rendőr-Főkapitányság életvédelmi alosztályának vezetője.

Nem tudták azt sem, hogy otthon tartózkodnak-e, ezért átmentek vizes vödrökkel, hogy eloltsák a keletkezett tüzet. Azonban meglepődve tapasztalták, hogy ez a tűz viszonylag kis helyen koncentrálódott. Amikor megnézték a tűzre leterített szőnyeget, akkor látták meg a részben elszenesedett testet – folytatta Horváth Sándor.

Hamar kiderült, hogy a befogadott férfi az áldozat. A testén számtalan, bántalmazásból származó sérülést talált a rendőrorvos. Többek közt egy beleégett kötelet a nyakán. Később kiderült, hogy az áldozatot felakasztották egy fára. A ház tulajdonosa azt állította a nyomozóknak, hogy a férfi késsel fenyegette, és ő ijedtében a testvéréhez rohant segítségért, aki azonnal a házhoz ment, és a vita hevében bántalmazni kezdte a későbbi áldozatot. Állítása szerint csak tréfának szánta. Ennek azonban elég erősen ellentmondanak a tanúktól beszerzett és a jelenleg rendelkezésre álló információk.

A kép illusztráció (Fotó:MTI/Czeglédi Zsolt)

Három órával később újabb bejelentés érkezett, ezúttal Érdről

Három órával később, este 8 körül egy érdi illetőségű nő bejelentette, hogy holtan találta az édesanyját. A családi házhoz kiérkező Pest megyei nyomozók a fürdőszobában találták meg a holtestet. Az áldozatot fejbe lőtték. Az értéktárgyak nem hiányoztak, a rendőrök azonnal tudták, hogy nem rablógyilkosság történt.

Az ügy felderítésekor kiderült, hogy egy nő és egy férfi lakott a házban, évekkel ezelőtt elváltak, de nem tudtak megegyezni a vagyonmegosztásról. Állítólag a férfi többször bántalmazta a nőt, per is zajlott emiatt, sőt egy időre távoltartási végzést is kiadtak ellene. A nő kutyapanziót üzemeltetett, július 16-án hiába csengettek a négylábú kedvenceikért érkező gazdák, senki nem nyitott ajtót. Végül a lánya bejutott a házba, és azt tapasztalta, hogy apja nincs otthon, a családi autó is eltűnt.

A rendőrség körözést adott ki a férfi ellen, és nem sokkal később állampolgári bejelentésre megtalálták a tárnoki halastónál. A férfi azt mondta, azon töprengett, hogy feladja-e magát, vagy öngyilkos legyen. Beismerte, hogy vita közben ölte meg volt feleségét egy engedély nélkül tartott lőfegyverrel.

Másnap is bejelentettek egy gyilkosságot

Azt már a rendőrök is döbbenten fogadták, amikor másnap reggel is bejelentettek egy gyilkosságot Pest megyében. Biatorbágyon egy 18 éves lányt holtan találtak az otthonában.

A lány anyja kétségbeesve kért rendőri segítséget. Miután reggel dolgozni ment, lánya és 21 éves, drogos fia otthon maradtak. Nem sokkal később a nő furcsa sms-eket kapott lánya mobiljáról, ezért hazarohant, de nem tudott bejutni a lakásba, a fia nem engedte be. Az ingatlanban tartózkodott a lánya is, azonban vele nem tudott kommunikálni. Fia zavart viselkedése miatt attól tartott, hogy a lányát valami baj, akár erőszakos bűncselekmény érhette.

A rendőrök érkezéséig a nő a szomszéd segítségével befeszítette a bejárati ajtót, ám a fia rátámadt, ki kellett menekülnie a házból. Annyit látott még kifelé menekülve, hogy lánya a fürdőszobában fekszik, hiába szólt hozzá, a lány nem reagált.

Ekkor már halott volt, a bátyja összeverte, majd nyakon szúrta. Kiderült, hogy a furcsa sms-eket a fia írta az anyának.

A fiatalt férfit később a közeli gabonatáblában fogták el. Egynapos pszichiátriai kezelés után tisztult csak kábulatából, és mióta szembesítették tettével, hallgat, nem mondta el, miért követte el a testvérgyilkosságot. A nyomozók feltételezik, hogy pszichoaktív anyag elfogyasztása vagy hiánya vezethetett a tragédiához.

A Pest megyei nyomozók szerint a puszta véletlen műve, hogy négy brutális emberölés történt 30 óra leforgása alatt, ugyanabban a megyében. Az eddigi bizonyítékok szerint egyik sem előre eltervezett gyilkosság volt.

hirado.hu - M1