Szétesett az ellenzéki együttműködés Pécsett, külön indulnak a pártok

2019. július 4. 22:15

Nemcsak a budapesti kerületekben okoz feszültséget az áprilisban megkötött ellenzéki megállapodás. Pécsett már hivatalossá is vált, hogy külön indulnak az ellenzéki pártok, miután szétverték a korábbi ellenzéki összefogást. Ezt maga a helyi LMP is megfogalmazta közleményében. Hiába jelentették be ugyanis néhány napja, hogy Péterffy Attilát indítják polgármester-jelöltként, a zöldpárt ezt nem fogadta el, a többi párt pedig megszakította velük az együttműködést – közölte az M1 Híradója.

A háború folytatódik, Pécsett szétesett az összefogás – erről írt az Origo. A portál szerint a kudarc hátterében az áll, hogy az LMP részt akart venni a helyi együttműködésben, a Pécsi Ellenzéki Szövetség azonban elutasította a párt ajánlatát.

A Párbeszéd parlamenti frakciójában ülő Mellár Tamás vasárnap még arról beszélt, hogy létrejött a választási szövetség, és be is mutatta a közös polgármesterjelöltet, Péterffy Attilát. Igaz, már akkor is hozzátette, hogy az LMP nem támogatja őt.

A vita hónapokkal ezelőtt kezdődött a Lehet Más a Politika és a többi pécsi ellenzéki párt között. A DK helyi képviselője például többször is elmondta, hogy az LMP-nek jobb belátásra kellene térnie.

Mellár Tamás vasárnap már azt hangoztatta, hogy hisz az ellenzéki pártok közötti bizalomban. Ugyanakkor ő is elismerte, hogy nincs garancia arra, hogy a most megkötött egyezmény kitart őszig.

A sajtótájékoztató után pár nappal össze is omlott a megállapodás. Az ellenzék pártjai az elmúlt hetekben többet foglalkoztak saját magukkal, mint a pécsiek érdekével – ezzel kezdődött a pécsi LMP közleménye. Azt írták, hogy a DK helyi szervezete szétverte a korábban létrejött ellenzéki együttműködést. Ezért – mint fogalmaztak – kiszorítottként nincs más lehetőségük, mint saját jelölteket és önálló listát állítani. Hozzátették azonban, hogy utolsó esélyként két körzetért cserébe mégis beállnának az általuk nem támogatott Péterffy Attila mögé.

Az LMP közleményét nem tudjuk elfogadni – így reagált a pécsi ellenzéki összefogás az ajánlatra. Mint írták, azért döntöttek így, mert szerintük az LMP ugyanazt játssza el mint a tavalyi országgyűlési választásokon. Írásukat azzal zárták, hogy „az ellenzéki összefogás továbbra is nyitott mindenki számára, aki valóban hisz a demokratikus fordulatban.”

Az LMP leköszönő társelnöke korábban többször is azt nyilatkozta, hogy az MSZP, a Momentum, a Jobbik és a DK egy vállalhatatlan ultimátummal álltak elő Pécsen. Keresztes László Lóránt egy lapinterjúban úgy fogalmazott: „konkrétan annyiszor vágott át minket a baloldal, ahányszor megállapodtunk velük valamiben”

hirado.hu - M1 Híradó