AI-aktivista Izrael-ellenes beszéde Aachenben

2019. július 5. 11:03

Németországban már a kormányzati szinten is megjelent az antiszemitizmus. Petra Schöning egy Aachenben rendezett, Ciszjordániáról és Gázáról szóló konferencián szólalt fel pár napja. Schöning, aki amellett, hogy a sorosista Amnesty International (AI) nevű jogvédő szervezet aktivistája, a Merkel-kormány egyik háttérintézményének is dolgozik (GIZ), beszédében végig Izraelt ekézte, a »békés« palesztin tüntetőket védte, sőt, azt is elmondta, hogy véleménye szerint az izraeli-palesztin konfliktus felelős az Európába irányuló tömeges migrációért.

A sorosista aktivista előadásában kijelentette: „Izraelben nincs demokrácia”, amit azzal indokolt, hogy az izraeli hatóságok ártatlan palesztin tüntetőket végeznek ki a gázai határ közelében. Schöninget láthatóan nem érdekelte, hogy a békés palesztin tüntetők között akadnak olyanok, akik folyamatosan Molotov-koktélokkal, kövekkel támadnak rá az izraeli egyenruhásokra; hogy nem telik el úgy hét Izraelben, hogy a palesztinok lakta területekről ne lőnének ki rakétát; és még sorolhatnánk.

Merkel munkatársának előadásával ellentétben az izraeli rendőrök igyekeznek megfékezni az erőszakot. A legtöbbször könnygázt vetnek be, de az elmúlt hetekben egy-két demonstráció olyannyira elfajult, hogy ennél radikálisabb eszközöket kellett alkalmazniuk. Egy izraeli parancsnok szerint azonban ezt is csak kényszerből tették: „Ha lehetne egy kívánságom, jobb lenne, ha nem kéne használni éles fegyvereket” – fogalmazott, majd hozzátette: egyetlenegyszer sem fordult elő, hogy a tömegbe lőttek volna az izraeli egyenruhások.

Egyébként nem csak az izraeli közvélemény akadt ki Petra Schöning antiszemita hangokkal teletűzdelt előadására. A sorosista kormánytisztviselőt több német politikus (baloldalról és jobboldalról) is komoly kritikával illette.

888.hu