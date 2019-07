Lengyelország: adómentesség fiataloknak a hazájukban maradásért

2019. július 5. 12:36

Személyijövedelemadó-mentességet szavazott meg a lengyel parlament alsóháza csütörtök éjjel a 26 év alattiak számára, az előírások, amelyek mintegy 2 millió fiatalt érintenek, augusztus elején lépnek hatályba.

A vonatkozó törvénymódosítást a szejm szinte egyhangúan fogadta el, csak négy képviselő szavazott nemmel. A tervezetet még a szenátusnak és az államfőnek kell jóváhagynia.



A munkaviszony, illetve a megbízási szerződés alapján kifizetett jövedelem utáni, jelenleg 18 százalékos adó befizetése alól a 26 év alattiak a 85,5 ezer zlotyt (mintegy 6,5 millió forint) meg nem haladó évi kereset esetében mentesülnek. A küszöböt meghaladó jövedelem az általánosan érvényes adószabályok alá esik majd.



A munkavállaló fiatalok továbbra is kötelesek a társadalombiztosítási járulékokat befizetni.



Becslések szerint az új szabályok évi 2,45 milliárd zloty (186 milliárd forint) bevételkiesést jelentenek az államháztartásnak.



Mateusz Morawiecki kormányfő a parlamenti vita során a fiatalok munkapiaci esélyeinek növelését nevezte a módosítás fő céljának. "Óriási veszteségnek" nevezte, hogy az utóbbi években mintegy 1,7 millió fiatal lengyel utazott ki nyugat-európai országokba munkavállalás céljával.



Az új adószabály kiegészíti azt a gazdaság- és társadalompolitikai csomagot, amelyet a kormányzó Jog és Igazságosság a májusi európai parlamenti (EP) választást, és egyben az őszi lengyel parlamenti választást megelőző kampány elején hirdetett meg.



A csomag keretében július 1-jétől családi bevételtől függetlenül, minden 18 éven aluli gyermekre kiterjesztették az 500+ nevű, havi 500 zlotys (36 ezer forintos) támogatással járó családtámogatási programot. A járulékot négy nap alatt, csütörtökig több mint 1,3 millióan kérvényezték a 3,2 millió újonnan jogosult személy közül.



Május elején a minimálnyugdíj összegének megfelelő, 1100 zlotyt (mintegy 81 ezer forint) érő plusznyugdíjakat fizették ki.



Kezdeményezték a minimálbér és a minimálisan fizetendő órabér emelését is. A minimálbér 2020-tól kétszáz zlotyval emelkedne, bruttó 2450 zlotyt (186 ezer forint) tenne ki. Bejelentették továbbá, hogy ősztől havi 500 zlotyval emelik a felnőtt, súlyos fogyatékkal élők támogatását is.



A kormánypárt a csütörtöki parlamenti vita során kilátásba helyezte: hamarosan nekilátnak azon tervezet kidolgozásához, amely 17 százalékosra csökkentené a személyi jövedelemadó kulcsát.



Az adókedvezményeket, a társadalompolitikai intézkedéseket a tervek szerint a gazdasági növekedésből, a megnőtt fogyasztással járó bevételekből, az adórendszer - elsősorban az áfa-beszedés - tökéletesítéséből, valamint a bürokratikus költségek csökkentéséből finanszírozzák.



MTI