Rajtoló cégek jelentkezését várja a Design Terminal a mentorprogramjára

2019. július 5. 13:01

Társadalmi kihívásra innovatív megoldást kínáló, induló vállalkozások jelentkezését várja a Design Terminal az őszi mentorprogramjára.

A Design Terminal innovációs ügynökség pénteki, MTI-nek küldött közleménye szerint augusztus 4-ig várják a leginnovatívabb hazai és nemzetközi startupok jelentkezését a mentorprogram őszi szemeszterére.



A programban hazai és nemzetközi szakemberekből álló mentorcsapat közreműködésével fejleszthetik üzleti modelljüket, terméküket vagy szolgáltatásukat a startupok. A csapatoknak közösségi iroda biztosított, ösztöndíjat kaphatnak, kapcsolatot építhetnek hazai és külföldi befektetőkkel, valamint olyan nagyvállalatokkal, mint a BlackRock vagy a Knorr-Bremse. A startup alapító női vállalkozók, kismamák és kisgyermekes anyukák plusz ösztöndíjban részesülnek - írták.



Az ügynökség most lezárult tavaszi szemeszterére 174 startup jelentkezett a világ 30 országából, közülük tíz csapat vehetett részt a mentorprogramban.



A munkahelyi elégedettséget és stressz szintet mérő alkalmazást fejlesztő svéd Happy at work a program ideje alatt elnyerte a Brain Bar Blastoff startup-verseny 150 ezer eurós befektetési ajánlatát. A skandináv startup a program során új munkatársakkal bővítette csapatát és irodát nyitott Budapesten.



A program időszakában holland befektetői csoporttól félmillió eurós befektetést kapott az E-med4All csapata, akik szív- és érrendszeri telediagnosztikai szűrési rendszeren dolgoznak.



A tavaszi szemeszter július 4-i zárórendezvényén közönségdíjat nyert a városon belüli csomagszállítást megújító ViddL. A csapat jelenleg tárgyalásokat folytat Magyarország egyik legnagyobb online áruházával és 30 százalékos növekedést is sikerült elérniük a naponta szállított csomagok számában - közölték.



