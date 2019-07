Akik székely népviseletben mentek be dolgozni

2019. július 5. 16:03

A Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes két évvel ezelőtt hagyományt teremtett, amelyet idén is folytatott, így az Ezer Székely Leány napját megelőzően, idén is megtartották a Székely Népviselet Napját.



Ez abból állt, hogy felhívásukra sokan népviseletben mentek be a munkahelyükre.





A kezdeményezésnek megfelelve pénteken többek között a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes tagjai, Hargita Megye Tanácsának munkatársai és több helyi önkormányzat munkatársai is népviseletet öltve mentek be dolgozni pénteken.



Mint a kezdeményezők írják, a Székely Népviselet napján arra ösztönöznek minden székelyföldi (és nem csak!) népviselettel rendelkezőt, hogy július 5-én, pénteken, öltse magára viseletét vagy viseletének valamely darabját, és így induljon munkahelyére, ügyeket intézni vagy akár bevásárolni. Egymást biztatva népviseletben keljünk útra, rávilágítva arra, hogy öröklött népi kultúránk él és helye van mai világunkban is. Kiváló alkalom a környezetünkben élő embertársainkkal a szülőfalujukról, családjaik viseletéről szót ejtenünk.



Július 5-én legyen viseletünk a beszédtéma, az összekacsintás tárgya, az egymás és kultúránk iránti tisztelet kifejezése, legyen viseletünk a vértünk, mely megvédi a kultúránkat, amelyet szívünkben hordozunk! – olvasható a felhívásban.



Pénteken 19 órától ugyanakkor a Szabadság téren felállított szabadtéri színpadon a nyárádszeredai Bekecs Néptáncegyüttessel, a hajdúnánási Cifraszűr Néptánc Egyesülettel, a Tolna megyei Egyesített Bukovinai Székely Népdalkörrel illetve a csíkszeredai Hargita Nemzeti Székely Népi Együttessel – lehetőség szerint akár székely viseletben – lehet hangolódni a szombati Ezer Székely Leány ünnepére.

