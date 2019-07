Rétvári: a kormány mindig kiemelt figyelmet fordított a gyermekétkeztetésre

2019. július 5. 17:49

A kormány mindig kiemelt figyelmet fordított a szociális gyermekétkeztetésre - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára az M1 aktuális csatorna péntek reggeli műsorában.

Rétvári Bence közlése szerint 2010-ben még 29 milliárd forint jutott erre a célra. Azóta viszont radikálisan emelkedtek a szociális gyermekétkeztetés forrásai, idén már 79, jövőre pedig 82 milliárd forintot fordíthatnak rá.



Kitért arra is, ezen túlmenően 12 milliárd forintot fordítottak arra, hogy 480 településen felújítsák az iskolai konyhákat. Ezáltal rezsijük is csökkent.



Rétvári Bence kiemelte: fontos szempont, hogy jobb minőségű és egészségesebb ételeket adjanak az étkeztetésben. Előírták például, hogy több tejet, kevesebb cukrot, sót, zsírt tartalmazzanak az ételeket. Ehhez 54 százalékkal többet is költhetnek arra, hogy megvegyék az alapanyagokat. Mindemellett azt is ösztönözték, hogy 40 kilométeren belülről, őstermelőktől vegyék meg azokat - közölte az államtitkár.

