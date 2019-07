Kósa Lajos: a piachoz szabott szövetkezeti forma segíti a gazdaságot

2019. július 5. 17:57

A piaci igényekhez alakított szövetkezeti forma segíti a magyar gazdaságot - hangsúlyozta Kósa Lajos országgyűlési képviselő (Fidesz), az Országos Szövetkezeti Tanács (OSzT) elnöke pénteken a Nemzetközi szövetkezeti nap alkalmából rendezett eseményen, Budapesten.

Kiemelte, a szövetkezés, a szövetkezet nem egyszerűen gazdasági forma, hanem mélyen emberi igényeket kielégítő együttgondolkodás, kollektív munka is.



Megjegyezte: a szövetkezeti formában dolgozók hajlamosabbak a kollektív gondolkodásra, és bár a szövetkezetek tevékenysége rendkívül sokszínű, összeköti őket a közös habitusuk.



Az OSzT elnöke szólt arról is, a tanács létrehozta a szövetkezeti kutató intézetet, hogy az ott végzett munkával támogassák a szövetkezeti szabályozást, a Magyar Nemzeti Bankkal együttműködve pedig kutatni fogják, hogyan lehetne a termelékenységet javítani az agrárszövetkezetek révén is.



Az ünnepségen a tanács tagjai beszámoltak tevékenységükről.



Zs. Szőke Zoltán, a Áfeosz-Coop Szövetség elnöke kiemelte, hogy naponta 1,5 millió ember vásárol a Coop-üzletekben, 32 ezer munkavállalót foglalkoztatnak a boltokban, és a beszállítókat is figyelembe véve a munkaerőpiacra gyakorolt hatásuk jelentős. Megemlítette, hogy a kistelepüléseken lévő kisüzletek nehéz helyzetben vannak, abban bíznak, hogy a Magyar falu programban segítséget kapnak a helyzet javításához.



Gulyás Imre, a Hangya Szövetkezetek Együttműködése ügyvezető elnöke hangsúlyozta, hogy a vidék felemelkedéséért dolgoznak, ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy az együttműködési bizalmat erősítené, ha a vidékfejlesztési támogatásokhoz könnyebben hozzá lehetne férni.



Dolgos Attila, a Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezetek Országos Érdekképviseleti Szövetsége alelnöke elmondta, a 2017-ben alakult szövetség 18 tagot tömörít, arra törekednek, hogy a taglétszám növekedjen.



Szabó László, a Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége (Losz) elnöke elmondta, hogy minden megyében jelen vannak tagszervezeteik révén, újfajta összefogásban létrehozták a szövetkezetek szövetségét.



Jakab Tamás, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (Magosz) főtitkára elmondta, elengedhetetlen a gazdák összefogása, amivel eredményesen lehet képviselni az érdekeket a versenyképes mezőgazdaság megteremtéséért.



Vadász György, a Magyar Iparszövetség elnöke kiemelte, hogy jövőre ünnepli a szövetség fennállásának 100. évfordulóját, erre többek között azzal is készülnek, hogy előtérbe helyezik a generációváltás segítését. Az iparszövetség bevételének egy részét uniós pályázatokon nyert támogatás teszi ki, példaként említette, hogy ebből működtetik a régiós Jogpont szolgáltatást, segítik a fiatalok vállalkozóvá válását, inkubátorházat alakítottak ki.



Fiák István, a Magyarországi Diákvállalkozások Országos Érdekképviseleti Szövetsége (DiákÉsz) elnöke beszámolt arról, hogy a szövetségnek 14 iskolaszövetkezet tagja van, 2018-ban 36 milliárd forint árbevételt termeltek, ami 20 százalékos növekedés az előző évhez képest. Ezen iskolaszövetkezetek tagjai 32 milliárd forint tagi jövedelemhez jutottak, ami 22 százalékos növekedés egy év alatt.



Varga Antal, az Országos Takarékszövetkezeti Szövetség (OTSZ) ügyvezető elnöke jelezte, hogy az érdekképviselet az idén befejezi a munkáját, és elköszön a szövetség tagjaitól.



A Nemzetközi szövetkezeti napon a szövetkezeti mozgalomban végzett kiemelkedő munka elismeréseként átadták az Országos Szövetkezeti Tanács kitüntetéseit.

