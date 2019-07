A kisebbségvédelem köti össze Magyarországot és Dél-Tirolt

2019. július 5. 21:56

A nemzeti kisebbségek kérdésének magasabb, európai szintre emelését szorgalmazta Arno Kompatscher az olaszországi Dél-Tirol autonóm tartomány kormányzója és Kalmár Ferenc, a Külgazdasági és Külügyminisztérium miniszteri biztosa pénteken a tartományi székhelyen, Bolzanóban tartott találkozón.

Kalmár Ferenc az MTI-nek elmondta, Olaszország modellnek tekinthető, hiszen öt autonóm tartománya van. Hangsúlyozta, ez bizonyítja, hogy az olasz állam nem kockázatnak, hanem értéknek tekinti az őshonos nemzeti kisebbségeket. A miniszteri biztos méltatta a dél-tiroli hozzájárulást a nemzeti, etnikai és nyelvi kisebbségvédelem jogait biztosítandó Minority SafePack-kezdeményezés sikeréhez. Kalmár Ferenc az olaszországi autonóm tartomány további közreműködését kérte a következő nagy jelentőségű polgári kezdeményezéshez, a nemzeti régiókat érintő aláírásgyűjtéshez.



Az észak-olaszországi autonóm tartományt 2016 óta vezető Arno Kompatscher "aktuálisnak és megalapozottnak" nevezte a magyar kisebbségi közösségek törekvéseit. A felek egyetértettek, hogy a nemzeti kisebbségek kérdéskörét magasabb szintre kell helyezni az Európai Unió új intézményeiben.



A találkozón részt vett Herbert Dorfmann az olaszországi autonóm tartomány európai parlamenti képviselője, Kindl Melinda, a Dél-tiroli Magyarok Egyesületének elnöke, Komlóssy József, a svájci székhelyű nemzeti kisebbség védelmi célú Society for the Enhancement of National Communities in Europe (SENCE) civil szervezet alelnöke, valamint Csiszár Jenő milánói főkonzul.



Kalmár Ferenc átadta Arno Kompatschernek a II. András magyar király által kiadott Andreanum kiváltságlevél másolatát. Az 1224-ben adományozott oklevél számos privilégiumot, valamint területi önállóságot biztosított az erdélyi szászok részére, ezért a modernkori területi autonómia előfutárának tartják. Dél-Tirol a székelyföldi autonómia törekvések támogatásában is jelentős szerepet vállalt, ezért az Andreanum másolatának átnyújtása erősíti az autonóm tartománnyal való magyar kapcsolatokat - hangsúlyozta a miniszteri biztos.



Kindl Melinda közölte, hogy az ezer fős dél-tiroli magyar közösség, anyaországi támogatással, vasárnapi magyar iskolát kíván indítani.



MTI