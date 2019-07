Fekete Péter: a határon túli fesztiválok az összetartozásról is szólnak

2019. július 6. 00:09

A határon túli magyarlakta területeken kifejezetten az összetartozásról, az együttgondolkodásról szólnak a nyári fesztiválok, amelyek a szórakozás mellett eszmecserékkel, beszélgetésekkel, kulturális eseményekkel várják a résztvevőket - hangsúlyozta Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár pénteken Magyarkanizsán, a Kanizsa Feszt hivatalos megnyitóján.

Az államtitkár örömének adott hangot, hogy míg pénteken este a fiatalok a koncertekre készültek, napközben a családoké volt a fesztivál, a különböző sátrakban pedig elemzések, viták, társadalmi beszélgetések folytak az aktuális kérdésekről.



A hetedik alkalommal megszervezett Kanizsa Fesztet az Emberi Erőforrások Minisztériuma is támogatta. Mint Fekete Péter fogalmazott, "amikor kultúráról beszélünk, akkor a földrajzi határok, a közigazgatási határok nem léteznek, amikor kultúratámogatásról beszélünk, akkor összmagyarságban gondolkodunk".

Hozzátette, hogy minden olyan rendezvény, amely a határon belül támogatandó, az a határon túli magyarlakta területeken hatványozottan is támogatandó. A támogatással pedig az összetartozás érzése is nő.



Mindazonáltal rámutatott arra, hogy ennél többről van szó, ugyanis gyakran, amikor anyaországi vendégek érkeznek a határon túlra, akkor az ott tapasztaltakból nyernek erőt és ihletet, hiszen sok esetben a hagyományokat és a kultúrát jobban ápolják, mélyebben őrzik a határon túli magyar közösségek.



A Kanizsa Feszt már csütörtökön elkezdődött, a hivatalos megnyitót azonban péntek este tartották. Csütörtökön az amatőr zenekarok és lemezlovasok versenye mellett a nagyszínpadon a Beatrice lépett fel.

MTI