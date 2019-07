Karácsony: mindenkinek fáj egy kicsit az ellenzéki összefogás a fővárosban

2019. július 6. 10:03

Mindenkinek fáj egy kicsit – így jellemezte a ma bejelentett ellenzéki összefogást Karácsony Gergely. A megállapodás szerint a Jobbik egy polgármesteri helyet kapott, az LMP viszont egyet sem. Az osztozkodással a DK valamint az MSZP–Párbeszéd pártszövetség járt a legjobban. Előbbi hat, az utóbbi 10 helyet kapott. Vannak viszont helyen, ahol nincs megegyezés: például Ferencvárosban és a 20. kerületben. Ott még az önkormányzati választás előtt előválasztást tartanak az ellenzéki pártok. A Fidesz úgy reagált, hogy Karácsony Gergely teljesen alkalmatlan a főváros vezetésére, mert még egy kerületet sem tud vezetni, a többieket pedig csak a hatalom és a pénz érdekli – hangzott el az M1 Híradójában.

A csapatkapitány csapatot hirdet – ezzel a felütéssel jelentette be Karácsony Gergely, hogy létrejött a hatpárti együttműködés, az ellenzék mind a 23 fővárosi kerületben közös jelöltet állít az őszi önkormányzati választásra. Az ellenzék újdonsült főpolgármester-jelöltje ugyanakkor azért azt is hozzátette: ez az egyezség most minden ellenzéki pártnak fáj kicsit.

A Jobbik például csak egyetlen egy kerületben: Soroksáron indíthat polgármester-jelöltet. A párt budapesti elnöke szerint támogatottság alapján több dél-pesti kerületekben is indulhattak volna, azonban kénytelenek voltak kompromisszumot kötni.

A Jobbiknál már csak az LMP járt rosszabbul. Nekik egy polgármester-jelölti hely sem jutott a fővárosban. A párt ügyvezetője, Kanász-Nagy Máté ezt úgy kommentálta: muszáj volt szerénynek lenniük.

A Momentum szintén az alázatról beszélt. A párt ugyanis az áprilisi ellenzéki megállapodáson öt polgármester-jelölti helyet kapott, az egyik Soroksár volt, amit most a Jobbiknak kellett átadniuk.

A DK, a Párbeszéd és az MSZP azonban megtartotta az áprilisban kialkudott pozícióit. Erről azonban senki nem akart beszélni a hivatalos sajtótájékoztatón. A szocialista Molnár Zsolt azt mondta: majd utólag elküldik a listát. Karácsony Gergely pedig arról beszélt, hogy ő nem is tudja, hogy kik a jelöltek.

Az MSZP-nek és a Párbeszédnek összesen tíz, a DK-nak pedig hat polgármester-jelölti hely jutott. Egyelőre. A 20. kerület sorsáról jövő héten döntenek, Ferencváros kapcsán pedig szintén nem sikerült megegyezniük a pártoknak. Az MSZP, a DK, a Jobbik és a Momentum Jancsó Andreát, az LMP viszont Baranyi Krisztinát támogatja.

Az ellenzéki összefogásból jelen állás szerint ketten maradnak ki. Puzsér Róbert, aki a bejelentést úgy kommentálta: az élhető Budapesthez először az ellenzéket kellene leváltani. És a Liberálisok, akik közleményükben azt írták: nem hajlandóak támogatni egy olyan pártszövetséget, amelyik együttműködik a Jobbikkal és amely korrupt ellenzéki politikusokból áll, ezért több kerületben inkább önállóan állítanak jelöltet.

A Fidesz úgy reagált, hogy Karácsony Gergely teljesen alkalmatlan a főváros vezetésére, mert még egy kerületet sem tud vezetni, a többieket pedig csak a hatalom és a pénz érdekli. A Fidesz szerint ez a szivárványkoalíció tönkretenné azokat az eredményeket, amelyeket az elmúlt években Tarlós István és a kormány közös munkával elért.

hirado.hu - M1 Híradó