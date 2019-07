A gyalogosoké a Szabadság híd a hétvégén

2019. július 6. 10:07

A júliusi hétvégéken idén is a gyalogosoké a Szabadság híd. Július 6-7-én, 13-14-én, 20-21-én és 27-28-án (szombatonként és vasárnaponként) a dunai átkelőt a közúti és a közösségi közlekedési forgalom elől is lezárják, azt kizárólag a gyalogosok használhatják. A lezárás ideje alatt – mind a négy hétvégén szombaton 0:30-tól vasárnap 24 óráig – a Fővám téri közlekedési jelzőlámpa sárga villogó üzemmódban működik; a Kálvin tér felől érkezők a híd előtt tudnak majd visszafordulni, illetve továbbhaladhatnak a Belgrád rakpart-Havas utca útvonalon is.

A Szabadság híd lezárása idején a 47-es, a 48-as és a 49-es villamos nem közlekedik. Ezért a BKK Budán kisebb mértékben módosítja a villamoshálózatot: a Fehérvári úton a 61-es villamos meghosszabbított útvonalon, a Móricz Zsigmond körtér helyett a Városház térig közlekedik. A 49-es villamos Bartók Béla úti kimaradó szakaszának pótlására az 56A járat meghosszabbított útvonalon, a Móricz Zsigmond körtér helyett Kelenföld vasútállomásig jár. Ezeken a hétvégéken a 47-es villamos késő esti indulásainak pótlására a 973-as éjszakai járat szombatról vasárnapra sűrűbben közlekedik a Keleti pályaudvar felől a Városház tér felé.

Továbbá a 47-es, a 48-as és a 49-es villamos pesti, kiskörúti szakaszának pótlására meghosszabbított útvonalon, Zugló vasútállomás és a Fővám tér között jár a 72-es trolibusz. A kiskörúti vonalszakaszon a korszerű trolibuszok a felsővezetéktől függetlenül közlekednek majd.

