Juhnyáj kezeli a füvet a brüsszeli reptér zajvédő zónájában

2019. július 6. 11:20

Belgium egyik legforgalmasabb légikikötőjének fenntartója úgy döntött, néhány tucat birka segítségével oldja meg a fűnyírást az észak-kelet brüsszeli Zaventem reptér zajvédő zónájában. A megoldás ráadásul nem csak környezetkímélő, de a terület biológiai sokféleségét is jelentősen javítja. A juhnyáj három héten keresztül hozta rendbe a reptér környéki füves területeket, lelegelve az azon található növényeket.

A Magyar Mezőgazdaság számolt be arról, hogy Anke Fransen, a brüsszeli repülőtér szóvivője a VRT Radio 2-nek nyilatkozva elmondta: Gyorsabb lenne, ha hagyományos fűnyíróval nyírnánk a füvet a zajvédő zónában. Ennek ellenére inkább egy ökológiai megoldást választottunk. Juhokkal legeltetjük ezt a területet. Azért tesszük, hogy ezzel is növeljük a biodiverzitást. Amikor lenyírjuk a füvet, a levágott növényi részek ottmaradnak és takarják a talajt. A birkák azonban megeszik azt, így nem marad a talajon. Ezzel a ritkábban előforduló növények és fűfélék is lehetőséget kapnak a növekedésre.

Vajon félnek-e a juhok a repülőgépektől?

Aki járt, vagy élt repülőterek közelében (mint például hazánkban a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérhez közeli Vecsésen), tisztában van azzal, hogy milyen hangosak ezek a gépek. Anke Fransen szerint viszont szó sincs arról, hogy a birkákat ez nem zavarná. Amikor ott voltam a juhok között és éppen több repülő is átszállt fölöttünk, az állatok nem ijedtek meg, és nem is zavarta őket a zaj. Számukra az a legfontosabb, hogy megfelelő mennyiségű és minőségű táplálékuk legyen. A zajvédő zóna egy dombos terület. A birkák pedig szeretnek ilyen helyeken legelni, így kifejezetten szívesen tartózkodnak ott – mondta a szóvivő. A juhok júniusban 3 héten keresztül legeltek a területen, és idén ősszel még egyszer visszatérnek majd, hogy kezelésbe vegyék a reptér környéki növényeket.

