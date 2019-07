Ismét aktív a balkáni migránsútvonal

2019. július 7. 20:53

Továbbra sincs nyugalom a Balkánon a bevándorlók miatt. Szabadkán félnek a helyiek, mert a közkedvelt kútnál migránsok mosakodnak és szemetelnek. Az ott élők szerint a külföldi segélyszervezeteknek nem kellene mindenkin segíteni, aki az országba érkezik. Közben Horvátországban újra egymásnak estek a bevándorlók: a Plitvicei tavaknál késekkel támadtak, háman életveszélyes sérülésekkel kerültek kórházba – közölte az M1 Híradója.

A szabadkai Majsai híd lábánál mosakodnak a migránsok. A helyiek elmondása szerint a vasútállomás környékén megbúvók járnak ide tisztálkodni illetve ivóvízért. A helyieket zavarja a jelenlétük, hiszen a környék kútjainak vize ihatatlan, ezért sokan az artézi kúthoz járnak, de addig nem mernek odamenni, amíg a migránsok tisztálkodnak.

A kútnál hatalmas a tócsa, a környék tele van üres samponos-flakonokkal és eldobott ruhákkal. A helyiek szerint napról napra több migráns jön.

A vasútállomáson dolgozók kamerán kívül azt mondták, nem tudják elküldeni a hívatlan vendégeket, mert hiába értesítik a rendőrséget, mire kiérnek, a migránsok eltűnnek.

Szerintük a legnagyobb gondot az jelenti, hogy a különféle humanitárius szervezetek folyamatosan ellátják a migránsokat. Időnként ötvennél is többen vannak az egyik kétszintes, elhagyott, romos épületben, ahol nemrégiben egy kisebb tüzet is okoztak. A dolgozók a fertőzésektől is félnek, hiszen nagy mennyiségű szemetet hagynak maguk után a migránsok.

A horvát határ közvetlen közelében állítottak fel egy befogadóközpontot a bihácsiak. Miután mindennaposak voltak a migránsok közötti leszámolások és a lakosok elleni támadások, a városon kívülre vitték őket. A boszniai Una-Sana kanton nehezen tud megbírkózni a mind nagyobb migránsáradattal.

Késeléses leszámolás a migránsok között, hét férfit vett őrizetbe a rendőrség, hármat szúrt sebbel, egyet életveszélyes állapotban – ez már a Plitvicei tavak mellett, Horvátországban történt. Alig pár órával azután, hogy a horvát államfő a térségben, a horvát-boszniai zöldhatáron tett látogatást. Újságíróknak elmondta: amikor 2015-ben illegális migrációról beszélt és rámutatott, hogy jönnek, többségében katonakorú férfiak – nők és gyerekek nélkül –, és közülük nem mindenki érkezik jó szándékkal, idegengyűlölőnek bélyegezték. Kiemlte: ez nem Horvátország hanem az Európai Únió gondja.

Kolinda Grabar-Kitarovic horvát államfő megköszönte a rendvédelmi szerveknek azt az emberfeletti munkát, amelyet a hátárok védelme érdekében végeznek. Úgy értékelte: a rendőrök fellépése a migránsokkal szemben „teljesen humánus”, vannak ugyanis olyan illegális bevándorlók, akik már negyvenedszer próbáltak meg horvát területre jutni, de mivel nem kértek menekültstátuszt, visszatoloncolták őket Bosznia-Hercegovinába.

hirado.hu - M1 Híradó